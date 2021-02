Indy: Grosjean vai usar experiência de GP2 para se adaptar

Poderia pensar-se que a experiência de Romain Grosjean na F1 seria fundamental para o piloto francês se adaptar à Indy, mas pelos vistos terá de fazer um esforço de memória.

Segundo Grosjean a experiência em GP2 será mais importante nesta fase, por haver alguma similaridade entre os carros:

“Vou ser um estreante”, disse ele. “Fiz 200 GP na Fórmula 1, mas a última vez que conduzi um carro que é provavelmente semelhante a um IndyCar foi em 2011, foi no GP2.

” Portanto, há muito a aprender. Os circuitos, antes de mais nada. Há muitos bons traçados, citadinos também. Os pneus, o reabastecimento, os arranques em andamento e a forma como funcionam, etc. Não estou à espera de ganhar uma corrida, mas estou pronto para aceitar o desafio de aprender. Tenho estado a falar um pouco com Simon Pagenaud, também com Marcus Ericsson, o que é agradável. O Marcus tem sido muito útil na compreensão da IndyCar e acho que me vou divertir muito. Mal posso esperar para experimentar o carro no dia 27 de Fevereiro. É aí que eu vou aprender um pouco mais sobre o assunto”.

Quanto a competir nas ovais, em especial na Indy 500, Grosjean não fecha a porta mas para já não está em cima da mesa:“Penso que primeiro vou fazer um teste em algum momento e ver como me sinto”, explicou ele. “Mas neste momento, é um não. Penso que o teste da Indy 500 é muito cedo na época. Creio que é 1 de Março. Mas é preciso fazer o teste e eu não farei esse teste. Por isso, definitivamente, não vou correr na Indy 500. Talvez vá assistir porque é uma das maiores corridas do mundo”.