Indy: Alex Albon visitou Romain Grosjean para entender as possibilidades | AutoSport

Alex Albon está nos Estados Unidos para entender quais são as suas hipóteses de entrar na Indy. Numa espécie de visita de estudo, Albon está a falar com alguns responsáveis de equipas para entender o que o futuro pode reservar.

O tailandês está a tentar ainda um lugar na F1, mas já olha para outras hipóteses, caso o regresso ao Grande Circo não se materialize. A Fórmula E já foi referida, mas Albon está a estudar todas as hipóteses e por isso visitou Romain Grosjean para entender a opinião do francês:

“Eu quero ver o que há”, disse Albon. “O meu principal objectivo é estar na F1, mas nunca há 100% de certeza sobre isso, como tal é preciso ter planos B e C para ver outras hipóteses. Sempre tive esse interesse na IndyCar. Vê-se agora que está em alta. Quis ver o Romain [Grosjean], também, ver o que ele está a fazer e tem sido muito interessante. Eu só queria saber o que ele pensa sobre o assunto. Estará ele feliz? Claro que está feliz. Ele tem sempre um sorriso na cara. Como foi a transição para ele, e como se sentiu de imediato na IndyCar? Ele parece muito confortável aqui”.

“Tem sido muito interessante de ver. Sinceramente, é mais difícil de dizer se é algo que eu gostaria de estar a fazer. Estou a falar com algumas equipas neste momento. Quero conversar com elas e ver o que há para poder decidir o que vou fazer. Obviamente, se a oportunidade certa aparecer, ou se não houver oportunidade na F1 mas surgirem coisas interessantes daqui, e se nestes próximos dias eu achar que é algo que eu gostaria de fazer, obviamente então as probabilidades [de correr na IndyCar] aumentam”.