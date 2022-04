Indy: Aeroscreen salvou Callum Ilott de males maiores | AutoSport

Temos elogiado a eficácia do Halo na F1 e na maioria das competições de monolugares da FIA, dispositivo que tem evitado desgraças já por várias ocasiões. Desta vez trazemos mais um exemplo de que a procura por cada vez mais segurança deve ser sempre promovida. Callum Ilott, piloto estreante na Indy escapou, graças ao Aeroscreen (dispositivo semelhante ao Halo), a lesões potencialmente graves, num treino livre na prova da Texas Motorsport Speedway. O piloto partilhou nas redes sociais uma imagem onde se vê um pedaço de suspensão que se soltou no acidente de um carro que seguia na frente do piloto britânico, num incidente reminiscente do que aconteceu a Felipe Massa no GP da Hungria de de 2009. Felizmente, o Aeroscreen cumpriu a sua missão e o piloto escapou apenas com um susto. Mais uma prova que os monolugares só ganham com dispositivos deste género:

We don’t share this type stuff often- but this incredibly high tech/game changer did its job again- thanks again for incredible effort to all involved getting it done. #aeroscreen pic.twitter.com/UqL9ZDtDZ8 — Jay Frye (@JayRFrye) April 7, 2022