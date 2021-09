Indy: A nova vida de Romain Grosjean | AutoSport

Romain Grosjean mudou-se para os Estados Unidos, em específico para a Indycar Series e não se pode dizer que a escolha tenha sido errada. O piloto francês voltou a sorrir e a sua exibição em Laguna Seca mostra que está em forma.

Grosjean ficou sem lugar na F1, mas a vontade de correr falou mais alto e por isso aceitou o desafio da Indy. Mas o que inicialmente parecia apenas forma de “matar o vício” está a tornar-se em algo muito maior, pois o francês tem mostrado um andamento interessante e não está muito longe de Scott McLaughlin, o melhor estreante do ano até agora, isto tendo em conta que o francês não competiu nas ovais. Grosjean deverá rumar à Andretti, para o lugar de Ryan Hunter-Reay. Claro que Grosjean nunca deixará de ser quem é e ainda no arranque do fim de semana em Laguna Seca terá ficado sem travões na entrada da via das boxes, quando fazia um vídeo promocional com o Pace Car. Mas a sua prestação na corrida, subindo de 13º a 3º, conquistando o terceiro pódio da temporada mostra o que muitos se esqueceram… que o francês é rápido, corajoso (às vezes demais) e que a sua postura encontrou o palco ideal nos States. E esta mudança bem sucedida poderá inspirar outros pilotos da F1 a tentar algo por terras do Tio Sam, tornando a Indy mais interessante para os europeus.