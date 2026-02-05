Indy 500: Zak Brown adoraria ver Fernando Alonso de volta

Fernando Alonso tem a porta aberta para regressar às 500 Milhas de Indianápolis, com Zak Brown, CEO da McLaren Racing, a reiterar publicamente o desejo de voltar a contar com o piloto espanhol na mítica prova norte-americana.

Alonso não compete no Indy 500 desde 2020, ano marcado pela pandemia de COVID-19, e todas as suas participações foram integradas em projetos apoiados pela McLaren. A melhor prestação ocorreu na estreia, em 2017, quando se qualificou em quinto, liderou 27 voltas e esteve na luta pela vitória até abandonar por avaria no motor já na fase final da corrida.

Desde então, a Arrow McLaren — estrutura da marca no IndyCar — tem mantido um programa regular de participações na prova, com antigos vencedores como Juan Pablo Montoya e Tony Kanaan, bem como Kyle Larson. Em 2026, o alinhamento inclui Ryan Hunter-Reay para uma participação pontual, além dos pilotos a tempo inteiro Pato O’Ward, Christian Lundgaard e Nolan Siegel.

Questionado pela Motorsport.com durante a inauguração do novo McLaren Racing Center, Zak Brown elogiou a aposta em Hunter-Reay, mas foi sobretudo claro quanto ao interesse em voltar a trabalhar com Alonso. O espanhol, atualmente com 44 anos e no último ano do seu contrato com a Aston Martin, persegue a chamada “Triple Crown” do automobilismo — vitórias no Mónaco, nas 24 Horas de Le Mans e no Indy 500 — feito apenas alcançado por Graham Hill.

Brown sublinhou que a McLaren acredita ter um carro capaz de vencer em Indianápolis e considera Alonso suficientemente competitivo para atingir esse objetivo, deixando claro que continuará a insistir num eventual regresso.

Zak Brown, citado pelo Motorsport.com, afirmou:

“Estou muito feliz por termos o Ryan no carro este ano. Ele é claramente capaz de ganhar as 500 Milhas de Indianápolis, por isso acho que as nossas probabilidades aumentaram ao colocá-lo ao volante. Depois disso, e quando o Fernando parar na Fórmula 1 — este é o último ano do contrato atual, o que não significa que não possa continuar — falo com ele sobre isto praticamente sempre que o vejo.”

“Acho que temos um carro capaz de vencer as 500 Milhas de Indianápolis. E acho que ele é perfeitamente capaz de as ganhar. Gostava muito de ver o Fernando de volta às 500 Milhas de Indianápolis connosco. É algo sobre o qual vou continuar a chateá-lo.”