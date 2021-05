Indy 500: Scott Dixon conquistou a pole | AutoSport

Scott Dixon, da Chip Ganassi Racing, conquistou uma brilhante quarta pole na Indy 500. O experiente piloto não tremeu na sessão Fast Nine e larga de posição privilegiada.

Dixon tem estado em grande forma durante toda a semana no Brickyard e na qualificação de sábado foi o mais rápido com a primeira tentativa do dia e não regressou à pista durante o resto da sessão.

Na última sessão o seu maior opositor foi Colton Herta e a diferença entre os dois foi de 0.0197s.

Seguiram-se Rinus VeeKay, Ed Carpenter, Tony Kanaan, Alex Palou, Ryan Hunter-Reay, Hélio Castroneves e Marcus Ericsson.