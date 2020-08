Indy 500: Quais as chances de Alonso nas Indy 500?

Uma sessão de qualificação pouco positiva fará o piloto espanhol partir da 26ª posição para a sua última participação nas míticas Indy 500.

Depois de uma sessão de qualificação tudo menos positiva, que pareceu ser norma para todas as equipas com motores Chevrolet e dado o evidente domínio da Honda, Fernando Alonso terá uma gigante montanha a escalar para chegar à vitória da 104ª edição das Indy 500. Começando na 26ª posição, o piloto espanhol irá tentar pela terceira vez levar para casa a Tripla Coroa, mas não será certamente tarefa fácil, ainda aue se há uma corrida em que tudo é possível, é nas Indy 500.

A sessão de qualificação de Fernando Alonso poderá ter sido impactada pelo nada amistoso embate com as barreiras de betão do Indianapolis Motor Speedway no segundo dia de treinos, onde pode ter perdido algumas partes “especiais” que ajudam a melhorar os tempos em qualificação. Ainda assim, em situação de corrida, as coisas poderão ser bem diferentes, como já estamos habituados com Alonso.

Pilotando pela Arrow McLaren SP, e partindo da nona fila na tripla grelha de partida, Alonso terá de batalhar pelo meio do terreno para chegar às posições cimeiras da tabela. Para isso, o piloto espanhol poderá beneficiar com um monolugar capaz de lidar bem com o tráfego que terá pela frente durante as 500 milhas da corrida.

Certo é já que este será o último assalto de Alonso para levar o troféu das Indy 500, uma vez que não poderá mais participar na lendária corrida depois de se juntar à Renault para a temporada de F1 de 2021. Como último suspiro, muitos gostavam de ver Fernando Alonso a conquistar a Tripla Coroa, mas as condições parecem não ser as ideais, considerando a sua posição na grelha e a significativa vantagem que os motores Honda parecem ter.

