Indy 500: Marcus Ericsson venceu a 106ª edição | AutoSport

Marcus Ericsson aguentou um “shootout” final de duas voltas, sob pressão de Pato O´Ward e venceu no Brickyard. O piloto de 31 anos venceu a 106ª edição da Indy 500, tendo a companhia no pódio de O´Ward e Tony Kanaan.

Scott Dixon largou da pole e até completou o maior número de voltas na liderança, mas um Drive Through já perto do final da prova, atirou por terra as esperanças do piloto da Ganassi. Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing-Honda)) andou sempre nos lugares da frente e começou a perfilar-se como um dos principais candidatos à vitória na prova, juntamente com O´Ward (Arrow McLaren SP-Honda). Os dois deram espetáculo no final, com o sueco a ter de se defender das investidas do mexicano. Já perto do fim da prova Jimmie Johnson (Chip Ganassi Racing-Honda) bateu contra as proteções e obrigou a interrupção da corrida e para que a prova não acabasse sob com bandeiras amarelas, a direção de corrida optou por mostrar bandeiras vermelhas, quando faltavam quatro voltas para o fim. Com o regresso à pista, sobraram três voltas para o fim da prova. O´Ward tentou tudo para passar Ericsson mas não conseguiu até que Sage Karam bateu também nas proteções da pista trazendo um fim prematuro à corrida. Tony Kanaan (Chip Ganassi Racing-Honda) também andou na luta pela vitória mas nas últimas voltas teve de lidar com Félix Rosenqvist (Arrow McLaren SP-Honda), que também entrava nas contas do pódio. O brasileiro levou a melhor. Alexander Rossi completou o top 5, depois de uma excelente recuperação desde o 20º posto, um pouco à imagem do que fez o veterano Hélio Castroneves (Meyer Shank Honda) que largando de 27º, acabou em sétimo, atrás de Conor Dally (Carpenter Chevrolet). Simon Pagenaud (Meyer Shank Honda), Álex Palou (Chip Ganassi Racing-Honda) e Santino Ferrucci (DRR Chevrolet) completaram o top-10.

Menos sorte tiveram Romain Grosjean (Andretti Honda), Rinus VeeKay (Carpenter Chevrolet), Callum Ilott (Juncos Chevrolet), Scott McLaughlin (Penske Chevrolet) que terminaram as suas corridas mais cedo, com os carros despedaçados contra as proteções. Grosjean estava no grupo da frente quando bateu, tal como Veekay, que chegou a liderar a corrida, antes do violento acidente.