Indy 500: Hélio Castroneves faz história e vence pela quarta vez | AutoSport

Foi impossível ficar sem um sorriso ao ver as celebrações de Hélio Castroneves. O piloto da Meyer Shank Racing venceu a Indy 500 pela quarta vez e fez história.

A corrida começou com Scott Dixon na frente, a fazer valer a pole que conquistou na semana passada, com a pressão de Colton Herta que tratou de passar Dixon pouco depois, com Rinus VeeKay, que já venceu este ano em Indianápolis, a juntar-se à luta na frente do pelotão.

Hélio Castroneves começou a aproximar-se dos primeiros lugares com Ryan Hunter-Reay, Alex Palou e Marcus Ericsson por perto, assim como Alexander Rossi na luta. Para Will Power a corrida complicou-se quando o carro ficou parado nas boxes com o motor a ter dificuldades em ligar-se.

Castroneves continuava a subir posições, enquanto nas boxes Ed Carpenter teve um percalço que o fez perder muito tempo, no entanto Stefan Wilson foi o destaque pelos piores motivos depois de perder o controlo do seu carro ao travar na via das boxes (algo que aconteceu várias vezes com outros pilotos), obrigando à interrupção da corrida com bandeiras amarelas.

As paragens tinham deixado Herta e VeeKay à frente da estrela local Conor Daly que arrancou do 19º posto. Castroneves, Alex Palou e Pato O´Ward começavam a chegar-se aos primeiros lugares.

Graham Rahal, que estava na discussão pelos lugares da frente, provocou nova interrupção na corrida com a sua roda traseira direita a ficar mal apertada, o que o atirou contra as proteções da pista. A roda que se soltou também saltou da parede, voou e bateu nariz do carro de Connor Daly, felizmente sem magoar ninguém. Notavelmente, também a asa dianteira do Daly parecia bem, mas ele tinha caído para os limites inferiores do Top 10, depois de ter estado na frente da corrida.

Nesta fase, Palou liderava, seguido de Castroneves, O’Ward, VeeKay, Joseph Newgarden, no reinício na Volta 124, mas quando as contas das paragens nas boxes ficaram concluídas, Palou, Castroneves e O’Ward eram os homens na disputa pela vitória. O’Ward em terceiro assistiu à distância à troca de argumentos entre Palou e Castroneves, enquanto um sorrateiro Simon Pagenaud se aproximou desta luta.

Castroneves e Palou davam espetáculo enquanto atrás Pagenaud passava por O´Ward, carimbando o seu lugar no pódio, mas os olhos estavam todos colados na luta da frente e na volta 198 de 200, o brasileiro Castroneves passou para a frente e de lá nunca mais saiu, aproveitando o cone de ar dos retardatário para se manter na frente e ver a bandeira de xadrez em primeiro pela quarta vez em Indianápolis. Seguiram-se Palou, Pagenaud, O´Ward e Carpenter.

O que se seguiu foram imagens que ficarão na história da Indy. Castroneves festejou como só ele sabe, cumprimentando toda a gente que passou pelo seu caminho, tendo subido as redes de proteção (uma tradição para o piloto), percorrido meia reta da meta a correr e a cumprimentar o público. Castroneves junta-se ao clube das quatro vitórias que conta com A. J. Foyt, Al Unser e Rick Mears.

Aos 46 anos Hélio mostrou que tem ainda muito para dar, vencendo a edição mais rápida de sempre da Indy 500 e provando que merece um lugar a tempo inteiro na Indy, depois da sua passagem bem sucedida pelo IMSA. Podíamos ter visto um jovem a vencer pela primeira vez, mas sorrimos ao ver a boa disposição e a paixão de Castroneves a levar a melhor pela quarta vez. Fez-se história num Brickyard com público, algo merecido pelo feito conquistado por Hélio Castroneves.