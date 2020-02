Indy 500: Fernando Alonso regressa com a McLaren

Foi uma separação breve entre Fernando Alonso e a McLaren. O espanhol vai regressar à Indy 500, representando as cores da equipa de Woking.

O espanhol cortou os laços com a McLaren no final do ano passado, numa tentativa de encontrar outras soluções para o seu futuro, nomeadamente na Indy500. Esteve perto da Andretti mas a Honda vetou o negócio, relembrando feridas passadas (GP2 Engine!). As portas foram-se fechando e a única que estava aberta era a da Arrow McLaren SP, oportunidade aproveitada por ambas as partes. Por um lado Alonso tenta novamente a Indy 500 agora com um projeto mais sustentado e a Arrow McLaren SP ganha com a publicidade. Alonso vai juntar-se a Patricio O’Ward e Oliver Askew.

“Sou piloto e a Indy 500 é a maior corrida do mundo”, disse Alonso após confirmação. “Adoro os fãs incríveis que tornam o evento tão especial e me fazem querer voltar. Tenho o máximo respeito por esta corrida e todos os que competem nela e tudo o que quero fazer é correr contra eles e dar o meu melhor, como sempre.”

“Era importante para mim explorar outras opções para esta corrida, mas a Arrow McLaren SP sempre esteve no topo. Eu tenho um relacionamento especial com a McLaren; passamos por muita coisa juntos e isso cria um vínculo, uma lealdade forte. Mas, mais do que isso, estou impressionado com a forma como a nova organização e operação está a evoluir com a parceria da Chevrolet. A equipa tem pessoas experientes, bem qualificadas e ótimos recursos, e estou confiante de que podemos ser competitivos.”

“Estou concentrado e animado para começar os preparativos. Também será ótimo trabalhar com o Oliver e o Pato, dois jovens talentos fantásticos para o futuro. ”

Zak Brown, CEO da McLaren Racing, declarou: “Sempre dissemos que estávamos abertos para receber o Fernando num terceiro carro para a Indy 500, por isso estamos muito satisfeitos por ele ter decidido juntar-se a nós. Fernando é um dos maiores pilotos do desporto e é fantástico tê-lo como parte da equipa. É uma ótima maneira de participar na nossa primeira Indy 500 como Arrow McLaren SP e ter Ruoff Mortgage a apoiar o Fenrando é uma parceria perfeita. ”

O co-proprietário da equipa, Sam Schmidt, acrescentou: “A adição de Fernando à equipa traz um nível de experiência e conhecimento que beneficiarão os nossos dois jovens talentosos pilotos . Temos carros velozes e acreditamos plenamente que ele tem o talento para correr na frente, e não apenas participar. Isso, combinado com a potência da Chevy e a experiência da equipa, fará deste trio de pilotos um dos mais fortes no campo”.