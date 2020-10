Honda e Chevrolet estendem acordos na IndyCar

Para a Honda foi Rei Morto, Rei posto. Depois de ter anunciado a saída da F1, a IndyCar revelou que os atuais fornecedores de motores, Honda e Chevrolet comprometeram-se a longo prazo com a disciplina, e já têm previsto produzir e desenvolver motores híbridos para 2023. Os novos motores substituirão as unidades de 2,2 litros utilizadas desde 2012, e aumentarão os níveis de potência de 700 para 900 cv.

Depois de anunciar a saída da F1, prolongou a presença na IndyCar: “A Honda congratula-se com este passo para o futuro da IndyCar, ação que reflete os esforços da Honda para desenvolver e fabricar produtos eletrificados de alto desempenho que irão responder aos desafios da indústria e encantar os nossos clientes. Na Honda, corremos para inovar tecnologias e envolver os adeptos. Estamos orgulhosos da nossa liderança ininterrupta de 27 anos na IndyCar, e ansiamos por fornecer uma unidade de potência híbrida Honda de 2,4 litros com mais de 900 cv”, revelou o presidente da Honda Performance Development, Ted Klaus. Recorde-se que o piloto da RLL, Takuma Sato ganhou recentemente as 500 milhas de Indianapolis, ao volante de um carro da Honda, e Scott Dixon, outro utilizador Honda, lidera atualmente o campeonato.