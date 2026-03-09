Freedom 250 leva Indycar às ruas de Washington para celebrar os 250 anos dos EUA
Corrida histórica no National Mall marcada para agosto de 2026…
A Freedom 250 Grand Prix, agendada para 22 e 23 de agosto de 2026, vai levar pela primeira vez a NTT Indycar Series às ruas de Washington, D.C., num circuito urbano traçado em torno do National Mall para assinalar os 250 anos da assinatura da Declaração de Independência. O fim de semana será de acesso gratuito ao público e pretende juntar a elite dos monolugares norte‑americanos a alguns dos mais emblemáticos símbolos dos Estados Unidos.
Circuito urbano no coração da capital
O traçado terá 1,7 milhas (cerca de 2,7 km) e sete curvas, combinando uma longa reta de alta velocidade na Pennsylvania Avenue com uma secção mais técnica na zona da 9th Street, passando junto ao Capitólio, ao Monumento a Washington, ao Museu Nacional do Ar e Espaço, à National Gallery of Art e aos Arquivos Nacionais. “Este circuito não se compara a nada do que já vimos,” afirmou Josef Newgarden, bicampeão da Indycar e vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, destacando uma zona “de grande compromisso e precisão” na frente do Capitólio.
Evento enquadrado nas celebrações oficiais
A corrida resulta de uma ordem executiva do presidente Donald J. Trump, intitulada “Celebrating American Greatness with American Motor Racing”, que enquadra o evento no programa oficial das comemorações dos 250 anos da independência. “A história da América é feita de visão, coragem, perseverança — e velocidade”, sublinhou a embaixadora Monica Crowley, representante presidencial para o 250º aniversário.
