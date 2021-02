Ferrari não vai fornecer motores à IndyCar

A Ferrari e a IndyCar estavam em conversações para uma possível entrada do construtor italiano como fornecedor de motores para a série americana. Infelizmente tal não vai acontecer, segundo Mattia Binotto.

O chefe de equipa da Ferrari na Fórmula 1 afirmou ao speedweek que as conversações com a IndyCar tinham chegado ao fim: “Depois de algumas discussões, chegamos à conclusão de que não vamos entrar na IndyCar num futuro próximo. Talvez seja uma possibilidade a médio ou longo prazo, mas hoje vamos concentrar os nossos investimentos na Fórmula 1”.

O presidente da Penske Corporation (empresa detentora da IndyCar), Bud Denker, afirmou ao racer.com que apesar da decisão da Ferrari, a serie continua a desenvolver negociações com outras marcas, para se juntarem à Chevrolet e à Honda, quando as regulamentações híbridas chegarem em 2023.

“Como dissemos no passado, não estamos apenas a discutir com apenas um fabricante. É prudente que tenhamos uma base ampla, e não apenas um. Estamos otimistas que vamos conseguir trazer mais fabricantes para o nosso desporto e espero que no futuro possa dizer mais alguma coisa”, disse Denker.

Foto: Sean Bull Design