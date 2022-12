Campeões 2022, Indycar Series: Will Power fez valer a regularidade | AutoSport

O campeão é aquele que consegue fazer mais pontos no final da época e, por conseguinte, obteve, em média, as melhores classificações. Essa matemática nem sempre é fácil de fazer, pois nem sempre os pilotos que mais vitórias conseguiram, sagram-se campeões. Na Indycar Series de 2022 aconteceu isso memsmo. Will Power, de 41 anos, sagrou-se campeão da Indy pela segunda vez, tendo apostado no “long game”. Determinado em voltar a festejar, apostou na regularidade e com isso levou a melhor sobre Josef Newgarden. Power conseguiu uma vitória este ano, Newgarden cinco, mas a regularidade superior de Power no muito competitivo campeonato americano valeu-lhe um título, arrancado a ferros, sendo o 17º título para a Penske. A última corrida foi de cortar a respiração e Newgarden mostrou que seria também um justo vencedor, mas Power usou a arma da regularidade para terminar no pódio pela nona vez e festejar o título.

Na Indy500, a prova que todos querem vencer, Marcus Ericsson juntou o seu nome à ilustre lista de vencedores, dando o quinto triunfo da Chip Ganassi Racing no “brickyard”.