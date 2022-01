IndyCar Series: Juan Pablo Montoya vai disputar Indy 500 pela Arrow McLaren SP | AutoSport

Juan Pablo Montoya vai juntar-se à Arrow McLaren SP pelo segundo ano consecutivo para o Grande Prémio de Indianápolis e a 106ª corrida das 500 Milhas de Indianápolis. Montoya estará aos comandos do Chevrolet #6 da Arrow McLaren SP e será o terceiro piloto da equipa nos dois eventos, com Pato O’Ward e Felix Rosenqvist no alinhamento normal da equipa.

Montoya regressa à Arrow McLaren SP depois de competir pela equipa no ano passado, terminando em nono na Indy500 e onde já venceu por duas vezes, em 2000 e 2015.

Juan Pablo Montoya, afirmou estar entusiasmado pelo regresso a Indianápolis. “Estou entusiasmado por regressar a Indianápolis com a Arrow McLaren SP para mais uma vez competir numa corrida que ocupa um lugar especial no meu coração – as 500 milhas de Indianápolis. Tive uma grande experiência com a equipa no ano passado e aguardo com expectativa o progresso que fizemos em 2021. Penso que temos uma oportunidade real de competir na frente do pelotão e de desafiar a vitória”.

Zak Brown, CEO da McLaren Racing disse que: “Estamos encantados por termos Juan Pablo e a Mission Foods de volta para à Indy 500. Juan Pablo é uma instituição no desporto automóvel, com duas vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis e uma impressionante carreira na Fórmula 1 com múltiplas vitórias para a McLaren. Acrescenta experiência que beneficia a nossa equipa, dando-nos outro piloto com potencial para ganhar sempre que entra no carro”.

A 106ª edição das 500 milhas de Indianápolis realiza-se a 29 de maio.