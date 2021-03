Indy, Romain Grosjean: “Sou estreante, tenho de aprender”

Romain Grosjean esta prestes a fazer a sua estreia na Indycar Series, mas está a adotar uma postura muito realista. Apesar de ter competido no topo do automobilismo, o francês reconhece que é apenas um estreante na Indy e que tem de aprender:

“Sou ex-piloto de Fórmula 1. Muita gente pensou quando vim para cá, ‘ vais ganhar porque eras um piloto de F1’. Acho que não se deve ver as coisas dessa forma”, insistiu Grosjean. “Aqueles tipos têm muita experiência, são super, super rápidos, são os melhores pilotos. Eles estão aqui há muito tempo. Vou concentrar-me no que posso fazer e no que posso aprender.

“A confiança está a melhorar. Mas preciso de me lembrar que sou um rookie ,apesar de ter 20 anos de experiência em corridas”, acrescentou ele. “Desde a largada em andamento até ao reabastecimento, às pistas, há muitas coisas a aprender. Vamos passo a passo. Mas toda a equipa tem sido ótima a ajudar-me a encontrar as minhas referências. A Honda também tem sido muito útil para me pôr ao corrente de todos os procedimentos. A equipa tem sido muito boa. Sinto que estamos a ter uma boa preparação, mas não há nada como a experiência”.