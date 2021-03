Indy, Romain Grosjean: “É difícil conduzir esses carros, muito diferente da Fórmula 1”

Romain Grosjean falou da sua primeira experiência num monolugar de Indycar, fazendo algumas comparações com a F1.

O piloto francês testou a sua nova máquina que irá usar no campeonato deste ano da Indy e não pôde deixar de notar as grandes diferenças:

“É difícil conduzir esses carros, muito diferente da Fórmula 1”, disse Grosjean à RaceFans. “A única coisa que se combate na Fórmula 1 é a Força G. Aqui, combate-se fisicamente o peso do carro. É muito físico, mas não me importo, é muito porreiro”.

“Sendo simplista, a Fórmula 1 só funciona como aerodinâmica e o resto está apenas para apoiar o carro, um IndyCar funciona com base na afinação”, explicou ele. “A aerodinâmica é muito mais simples, há muito menos downforce. Assim, as curvas de alta velocidade são um pouco mais delicadas num IndyCar, mas as curvas de baixa velocidade na realidade sentem-se melhor”.

Recordamos também as sensações de António Félix da Costa que testou num carro de Indy no final do ano passado, onde realçou também o aspeto mais físico destes carros.