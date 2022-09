IMSA / WEC: Pilotos BMW entusiasmados com desenvolvimento do novo LMDh | AutoSport

A BMW iniciou recentemente o trabalho de desenvolvimento do BMW M Hybrid V8, a nova máquina LMDh que irá para as pistas no próximo ano. Nick Yelloly e Augusto Farfus estiveram a testar o novo carro e acreditam que a competitividade vai estar presente desde a primeira prova.

Yelloly e Farfus, assim como Connor De Phillippi e Philipp Eng (pilotos BMW anunciados pela marca para o IMSA) já experimentaram as sensações da nova máquina em solo europeu (Barcelona e Aragão), antes de ser enviada para os EUA. Os primeiros sinais são positivos e os pilotos fizeram questão de se mostrar entusiasmados com o primeiro contacto com o novo protótipo.

“Estamos numa fase muito precoce, mas conseguimos sentir se um carro nasce bem ou não, e devo dizer que as sensações deste carro são boas”, disse Farfus à Sportscar365. “Claro que ainda está muito longe das sensações necessárias para ganhar corridas, mas penso que estamos no caminho certo”.

Yelloly também partilhou do entusiasmo de Farfus dizendo que tem visto o carro a evoluir muito nas últimas semanas quer do lado da afinação, assim como em vários aspetos, mais no habitáculo e unidade motriz.

A unidade motriz, que recebe o ERS da Bosch, tem funcionado sem grandes problemas, ao contrário do que aconteceu com a Porsche, que teve vários problemas com a unidade ERS. O facto de a BMW ter iniciado há pouco tempo o seu programa de testes não preocupa os pilotos:

“A Porsche fez realmente muito trabalho de fundo com a Bosch, porque é uma peça comum, e teve muitos problemas no começo, que agora foram resolvidos, por isso tivemos um desenvolvimento mais tranquilo graças à cooperação com a Bosch e a [Porsche]”, disse Yelloly. “Por isso penso que não estamos tão atrasados como todos podem pensar, e espero estar a lutar com eles em janeiro”.

“Tenho de admitir que não tivemos problemas de maior”, disse Farfus. “Tendo um motor que vem do DTM, que é à prova de bala, tornou a nossa vida muito mais fácil e foi apenas ligar dois turbos e conduzir. Portanto, temos um motor cuja linha de base está certa, a qualidade do motor foi comprovada no DTM, pelo que aguenta muito. Neste momento, penso que os problemas que temos, considerando a complexidade do carro, são muito pequenos”.

Fotos: Sam Cobb/BMW