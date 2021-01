IMSA/WEC: Acura avança para os LMDh

É mais uma grande marca a envolver-se na próxima era do endurance. A Acura confirmou que irá avançar com um projeto LMDh, máquina que deverá ir para a pista em 2023.

“A Acura Motorsports confirma que a marca continuará a competir na classe principal do Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar de 2023 sob as regras LMDh”, disse o fabricante numa declaração.

A Acura junta-se se assim à Audi e à Porsche que também já anunciaram que estarão presentes nas pistas com maquinaria LMDh em 2023. Assim estas marcas associam-se ao IMSA e poderão também correr no WEC e nas 24h de Le Mans. Com Toyota, Peugeot também já certas nos Hipercarros, o endurance está cada vez mais interessante.

A marca nipónica está presente na série americana desde 2018 com o Acura ARX-05 DPi. O programa Penske da Acura Team terminou no final de 2020 depois de ganhar o título IMSA. Dois ARX-05 DPi estão inscritos nas 24 Horas de Daytona com Meyer Shank Racing e a Wayne Taylor Racing (WTR).

Filipe Albuquerque está inserido na WTR, um dos Acura em pista este ano e poderá assim mostrar todo o seu talento aos responsáveis da marca. O português já pilotou pela Audi, tem ligações à DS que pertence ao mesmo grupo que a Peugeot e sendo ele considerado um dos melhores pilotos de protótipos do mundo, poderá ser uma opção para qualquer uma destas marcas.