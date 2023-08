IMSA: Wayne Taylor Racing terá segundo carro com Louis Delétraz e Jordan Taylor ao volante | AutoSport

A Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport anunciou Louis Delétraz e Jordan Taylor como pilotos do segundo Acura ARX-06 da equipa, competindo na classe GTP da temporada de 2024 do WeatherTech SportsCar Championship da IMSA.

A época de 2024 do campeonato de resistência da IMSA marcará o regresso de Jordan Taylor à WTR e aos protótipo pela primeira vez desde 2019. Nos últimos anos, Taylor tem competido na classe GTD Pro e conquistou dois títulos nas máquinas de GT, em 2020 e 2021, seguido de um terceiro lugar no campeonato GTD Pro em 2022.

Depois de ser companheiro de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor no Acura ARX-06 #10 da WTR nas provas da Michelin Endurance Cup de 2023, Louis Delétraz vai iniciar a sua primeira época completa como copiloto da classe GTP 2024.

Wayne Taylor, responsável da equipa, explicou que “com o Ricky e o Filipe num carro e o Louis e o Jordan no outro, vai ser uma grande batalha para os fãs sobre quem vai ficar em primeiro e segundo. Não sei se eu e a Shelley vamos gostar tanto como os fãs, mas ambos os carros vão partilhar o estatuto de número um e terão uma preparação idêntica. Não haverá ordens de equipa sobre quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Ambos lutarão pela vitória”.

Já Michael Andretti, parceiro de Taylor no IMSA, considera que “o nosso alinhamento de pilotos vai ser o mais forte do paddock. Este é mais um grande passo para continuarmos a desenvolver uma colaboração mais estreita com o Wayne e para tornar a WTRAndretti ainda mais forte.”

Taylor e Delétraz vão juntar-se a Ricky Taylor e Filipe Albuquerque, pilotos do carro #10, que lideram atualmente a classificação do campeonato norte-americano, durante a temporada completa. Os restantes pilotos para a Michelin Endurance Cup da IMSA e para as 24 Horas de Daytona serão anunciados nos próximos meses.

O programa da equipa com dois carros manterá o apoio total da fábrica.

Foto: Richard Dole/LAT Images