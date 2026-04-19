IMSA: Wayne Taylor Racing de Filipe Albuquerque abandona em Long Beach após acidente

Acidente de Ricky Taylor ditou fim prematuro da corrida para o Cadillac #10

Filipe Albuquerque terminou de forma inglória a terceira jornada do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, este sábado, em Long Beach, depois de o Cadillac V-Series.R #10 da Wayne Taylor Racing ter sido forçado a abandonar na sequência de um acidente protagonizado por Ricky Taylor a cerca de meia hora do final da corrida.

A dupla luso-americana seguia na oitava posição quando o incidente, ocorrido já no segundo ‘stint’ da prova, causou danos irreparáveis no protótipo norte-americano e ditou o fim prematuro da participação da equipa no exigente circuito citadino californiano.

Ritmo competitivo não evitou novo revés

Apesar do abandono, Albuquerque e Taylor mostraram um andamento competitivo ao longo da prova, numa corrida em que a gestão estratégica assumia particular relevância, como é habitual nas jornadas de menor duração do campeonato. Ainda assim, partir da nona posição da grelha condicionou desde cedo as aspirações da equipa, num traçado onde as oportunidades de recuperação são escassas e o erro se paga caro.

“As corridas citadinas não perdoam o mínimo erro. É um resultado duro de aceitar porque infelizmente continuamos a não conseguir atingir os nossos objetivos”, afirmou Filipe Albuquerque, reagindo ao desfecho da corrida.

O piloto português sublinhou ainda o potencial demonstrado pelo conjunto da Wayne Taylor Racing, apesar do resultado final. “O andamento estava bom, o Cadillac com um bom desempenho, mas claro que, saindo da nona posição, sabíamos que não nos esperavam facilidades, mas também não estávamos à espera disto. Só nos resta levantar a cabeça e pensar na próxima prova”, acrescentou.

Circuito de Long Beach voltou a castigar

Reconhecido como um dos palcos mais emblemáticos do calendário norte-americano, o circuito citadino de Long Beach voltou a confirmar a sua reputação de traçado exigente, estreito e sem margem para falhas. A proximidade constante dos muros de betão e a dificuldade em recuperar posições transformam cada incidente num potencial ponto de ruptura, como voltou a acontecer com a formação da Wayne Taylor Racing.

O abandono representa mais um contratempo para Filipe Albuquerque no arranque da temporada, numa fase em que a equipa continua à procura de converter competitividade em resultados concretos.

Próxima ronda disputa-se em Laguna Seca

O IMSA WeatherTech SportsCar Championship prossegue a 3 de maio, com a realização da quarta jornada da época em Laguna Seca, onde Albuquerque procurará relançar a temporada e deixar para trás o desaire vivido nas ruas de Long Beach.