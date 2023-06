IMSA, Watkins Glen: Primeira hora acidentada | AutoSport

A primeira hora das Seis horas de Watkins Glen foi acidentada, com dois períodos de Full Course Yellow a atrapalhar as operações. No final da primeira hora, os Porsches parecem estar em forma, mas com tantos incidentes, esta parece daquelas corridas em que tudo pode acontecer.

Depois da qualificação de ontem ter sido cancelada devido à chuva, a grelha do IMSA perfilou-se segundo a ordem do campeonato com o Acura #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) de Filipe Albuquerque largava da terceira posição com a pole a ser entregue ao Porsche #6 ( N. Tandy / M. Jaminet) seguido do Cadillac #31 (P. Derani / A. Sims / J. Aitken).

O arranque ficou marcado pelo incidente do BMW #24 (P. Eng / A. Farfus) de Augusto Farfus, que perdeu o contorlo do protótipo logo na primeira curva, acabando prematuramente com a sua prova. Esse incidente motivou o primeiro Full Course Yellow. Tandy, no #6 estava na frente da corrida, seguido do #31 de Derani, do Cadillac #01 (S. Bourdais / R. van der Zande) de Bourdais, do BMMW #25 de De Philippi e do Acura #10 de Deletraz que perdeu duas posições no arranque.

Tivemos poucas voltas sem incidentes, até que o Cadillac #31 se envolveu num toque que atirou um LMP2 para fora de pista. A prova ia tendo vários incidentes, pois antes disso o LMP2 #51 (E. Lux / D. Defrancesco / P. Fittipaldi) ficou sem uma roda. O segundo período de FCY surgiu e demorou um pouco até a corrida ser retomada.

Assim no final da primeira hora, tínhamos poucas voltas dadas em ritmo competitivo. Os Porsche #7 (M. Campbell / F. Nasr) e #6 (N. Tandy / M. Jaminet), seguido do Cadillac #31 de Derani. Louis Deletraz segue em quarto, num stint algo cinzento até ao momento.

