IMSA, Watkins Glen: Porsche volta a vencer, tarde azarada para Filipe Albuquerque, APR venceu em LMP2 | AutoSport

A Porsche voltou a vencer no IMSA, desta vez em Watkins Glen, uma das jornadas da Michelin Endurance Cup. A marca germânica ainda procura o sucesso no WEC, mas no IMSA mostra argumentos e já conseguiu duas vitórias, além de liderar o campeonato. O Porsche #6 (N. Tandy / M. Jaminet) conquistou a segunda vitória da época e cimentou a sua liderança no campeonato. Para o #10 da Wayne Taylor Racing (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) de Filipe Albuquerque foi uma tarde para esquecer com muitos problemas, penalizações e o fim prematuro da participação.

O arranque ficou marcado pelo incidente do BMW #24 (P. Eng / A. Farfus) de Augusto Farfus, que perdeu o controlo do protótipo logo na primeira curva, acabando prematuramente com a sua prova. Esse incidente motivou o primeiro Full Course Yellow. Tandy, no #6 estava na frente da corrida, seguido do #31 de Derani, do Cadillac #01 (S. Bourdais / R. van der Zande) de Bourdais, do BMW #25 de De Philippi e do Acura #10 de Deletraz que perdeu duas posições no arranque.

Tivemos poucas voltas sem incidentes, até que o Cadillac #31 se envolveu num toque que atirou um LMP2 para fora de pista. A prova ia tendo vários incidentes, pois antes disso o LMP2 #51 (E. Lux / D. Defrancesco / P. Fittipaldi) ficou sem uma roda. O segundo período de FCY surgiu e demorou um pouco até a corrida ser retomada.

A Porsche foi liderando a corrida durante a primeira metade da prova, com o #6 e o #7 (M. Campbell / F. Nasr) nos comandos das operações, até que o #7 teve de desistir. O #31 (P. Derani / A. Sims / J. Aitken) perdeu algum ímpeto quando Pipo Derani cedeu o seu lugar a Alex Sims. Já o Acura #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) ganhou nova vida quando Albuquerque entrou no carro e começou a recuperar terreno. Mas à chegada da terceira hora de corrida, o cenário mudou completamente. Albuquerque perdeu a roda traseira esquerda a meio do seu stint, sem motivo aparente para isso. Albuquerque atalhou caminho (como pedido pela direção de corrida) mas isso colocou-o automaticamente a uma volta do líder. O regresso às boxes foi lento e pouco após voltar à pista, Albuquerque foi penalizado com um Drive Through por exceder o limite de velocidade na via das boxes. Como resultado, o carro #10 ficou a duas voltas do líder. Já dentro da quarta hora de corrida, o #10 foi penalizado por não cumprir o tempo mínimo de reabastecimento. A corrida ficou estragada e piorou ainda mais quando a equipa, a meia hora do fim, teve de retirar o carro da corrida com problemas mecânicos.

Também para a Porsche a corrida complicou-se com o #7 a entrar nas boxes com problemas no sistema híbrido. O problema era terminal e agora as esperanças da Porsche repousam todas sobre o #6 que se mantém na liderança, com uma boa margem para o Cadillac #31 e o BMW #25. O Cadillac #01 (S. Bourdais / R. van der Zande) não começou bem a segunda hora de corrida, com uma saída de pista que custou muito tempo e uma passagem mais demorada pela via das boxes.

Mas na segunda metade da corrida o #6 da Porsche começou a ser desafiado pelo #25. Antes disso, o Acura #60 (T. Blomqvist / C. Braun) também passou pelo segundo lugar, mas sofreu também com um furo. A luta ficou então entregue ao Porsche #6 e o BMW #25. Com um excelente golpe estratégico, a BMW passou para a frente e parecia estar encaminhada para a primeira vitória, mas Connor De Phillippi não conseguiu segurar Mathieu Jaminet que passou para a liderança, perto do fim da corrida, que terminou alguns minutos mais cedo com uma situação de FCY.

O Porsche #6 venceu assim a corrida, com o BMW #25 a ficar com o segundo lugar e o #31 a ficar com a terceira posição.

Em LMP2, o #4 da Crowdstrike Racing by APR (George Kurtz/Ben Hanley/Nolan Siegel) bateu o #18 da Era Motorsport (C. Rasmussen / D. Merriman / R. Dalziel) e o #52 da PR1 Mathiasen de (Ben Keating/Paul-Loup Chatin/Alex Quinn). Vitória com selo português no IMSA.

Em LMP3, foi o #74 da Riley (Felipe Fraga /G. Robinson / J. Burdon) lutou pela liderança com o #33 da Sean Creech Motorsport (J. Barbosa / N. Pino / L. Willsey) de João Barbosa a ficar-se pela sétima posição.

Em GTD Pro, foi o Lexus #14 da Vasser Sullivan (J. Hawksworth / B. Barnicoat) venceu a corrida e na categoria GTD, tivemos outro Lexus a ganhar, o #12 (F. Montecalvo / A. Telitz/ P. Thompson) também da Vasser Sullivan.

Resultados AQUI

Foto: IMSA / Richard Dole