IMSA, Watkins Glen: Porsche perde vitória por infração técnica, BMW fica com o primeiro posto | AutoSport

A Porsche festejou o primeiro lugar, mas a festa durou pouco tempo. O 963 #6 de Nick Tandy e Mathieu Jaminet acabou por perder o primeiro lugar e com isso lucrou o BMW #25 de Connor De Phillippi e Nick Yelloly.

Foi por menos de um milímetro, mas a prancha que é colocada por baixo dos carros estava gasta para lá do limite permitido, o que motivou uma penalização que atirou a tripulação do carro #6 para o fim da grelha dos GTP.

O chamado “skid block” é colocado por baixo do carro de forma a garantir que a altura mínima ao solo é cumprida. Apesar de ser permitido algum desgaste, se esse for superior a um número predeterminado as equipas incorrem numa penalização. Foi o que aconteceu ao Porsche #6, que depois de uma corrida renhida, em luta acesa com o BMW#25 vê todo o esforço cair por terra.

Assim a BMW é a quarta marca a vencer este ano no IMSA, o que significa que todas as marcas já têm uma vitória em seu nome. É a primeira vitória da BMW em mais de 23 anos nos protótipos. O Cadillac #31 da Action Express Racing (Pipo Derani/ Alexander Sims / Jack Aitken) foi promovido ao segundo lugar, com o Acura #60 da Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist / Colin Braun), a completar o top 3.

A Porsche reagiu nas redes sociais afirmando que “no seguimento da inspeção pós-corrida em Watkins Glen International, a IMSA penalizou o carro #6, alegando que o desgaste do `skid block` dianteiro do estava menos de um milímetro fora da tolerância legal. O desgaste do `skid block` traseiro estava bem dentro da tolerância legal. A Porsche Penske Motorsport planeia recolher todos os dados e seguir os procedimentos de protesto”.