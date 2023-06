IMSA, Watkins Glen: Porsche mantém a liderança, Albuquerque a duas voltas do líder | AutoSport

Depois de uma primeira hora atribulada nas 6h de Watkins Glen, a corrida encontrou alguma normalidade.

A Porsche foi liderando a corrida durante a primeira metade da prova, com o #6 (N. Tandy / M. Jaminet) e o #7 (M. Campbell / F. Nasr) nos comandos das operações, até que o #7 teve de desistir. O #31 (P. Derani / A. Sims / J. Aitken) perdeu algum ímpeto quando Pipo Derani cedeu o seu lugar a Alex Sims. Já o Acura #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) ganhou nova vida quando Albuquerque entrou no carro e começou a recuperar terreno. Mas à chegada da terceira hora de corrida, o cenário mudou completamente. Albuquerque perdeu a roda traseira esquerda a meio do seu stint, sem motivo aparente para isso. Albuquerque atalhou caminho (como pedido pela direção de corrida) mas isso colocou-o automaticamente a uma volta do líder. O regresso às boxes foi lento e pouco após voltar à pista, Albuquerque foi penalizado com um Drive Through por exceder o limite de velocidade nas via das boxes. Como resultado, o carro #10 ficou a duas voltas do líder. Já dentro da quarta hora de corrida, o #10 foi penalizado por não cumprir o tempo mínimo de reabastecimento. Tem sido uma corrida para esquecer para a equipa do português e será muito difícil conseguirem um bom resultado hoje.

Também para a Porsche a corrida complicou-se com o #7 a entrar nas boxes com problemas no sistema híbrido. O problema era terminal e agora as esperanças da Porsche repousam todas sobre o #6 que se mantém na liderança, com uma boa margem para o Cadillac #31 e o BMW #25. O Cadillac #01 (S. Bourdais / R. van der Zande) não começou bem a segunda hora de corrida, com uma saída de pista que custou muito tempo e uma passagem mais demorada pela via das boxes.

A corrida tem sido mais calma em pista, mas o colégio de comissários tem estado muito ativo, com muitas penalizações a serem aplicadas ao longo da prova.

Em LMP2 é o Oreca #4 da Era Motorsport na liderança (D. Merriman / R. Dalziel/ C. Rasmussen) e em LMP3 é o Ligier #17 da AWA (A. Mantella / W. Boyd / N. Varrone) na frente com o #33 de João Barbosa nas últimas posições da categoria.

Em GTD Pro é o Lexus #14 da Vasser Sullivan (J. Hawksworth / B. Barnicoat) na frente e em GTD temos o BMW #1 da Turner Motorsport (P. Gallagher / R. Foley / M. Dinan) na liderança.

Live Timing AQUI

Transmissão AQUI

Resultados AQUI