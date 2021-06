IMSA, Watkins Glen: Mazda vence, apesar do poder dos Acura | AutoSport

O Mazda #55 pilotado por Oliver Jarvis, Harry Tincknell e Jonathan Bomarito venceu as 6h de Watkins Glen do IMSA. Há dois anos, no mesmo traçado, os mesmos pilotos deram à Mazda a sua primeira vitória nos DPi e deram início a uma série de três vitórias em 3 corridas para a equipa. Filipe Albuquerque terminou no pódio, depois do #10 ter conquistado a pole position

Alex Rossi, foi chamado para fazer a prova de seis horas com Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, piloto que normalmente compete nas corridas de longa duração. Os Acura começaram melhor o fim de semana no “The Glen”, com o #60 da Meyer Shank Racing a liderar a tabela de tempos no primeiro treino livre e no segundo. No treino de Sábado, os dois Acura, o #60 e o #10 de Albuquerque, reservaram as duas primeiras posições da tabela de tempos. Dando continuidade ao bom desempenho dos Acura, Ricky Taylor garantiu a pole position para o #10. O Acura #60 ficou na segunda posição e Cadillac #01 foi o terceiro mais rápido. Nos GTD foi o Lexus #14 da Vasser Sullivan a conquistar o tempo mais rápida da qualificação e nos GTLM, Antonio Garcia no Corvette #3 foi o mais rápido. Em LMP2, a pole pertenceu ao Oreca #11 da WIN Autosport e nos LMP3, o Ligier #2 da United partiu de primeiro.

Dane Cameron liderou na primeira hora

Na primeira hora de prova, a Acura dominou, com Dane Cameron (Acura #60) no primeiro lugar, enquanto Ricky Taylor (Acura #10) era segundo. Na largada, o #60 saltou para a liderança, na mesma altura em que o ORECA LMP2 07 #8 da Tower Motorsport fazia um pião. O Porsche 911 RSR-19 #79 teve de desistir ainda no início da prova, com um incêndio na traseira do carro, levando ao primeiro período de Full Course Yellow.

No final da primeira hora, Cameron tinha uma vantagem de 4.643s para Taylor.

Cadillac #31 passa para a frente

Aproveitando as paragens e o terceiro período de FCY, o Cadillac #31 conduzido por Felipe Nasr liderava a corrida à passagem das 3h de prova, marcando pontos para Endurance Cup e tinha 1.319 segundos de vantagem para o Acura #60. Até esse momento, os dois Acura dominaram a prova. Filipe Albuquerque já tinha passado pelos comandos do #10 e entregou a Alexander Rossi o volante, com o piloto no terceiro lugar, à frente do Mazda #55, com Jonathan Bomarito a pilotar o carro. O Oreca 07 Gibson #11 da WIN Autosport pilotado a meio da prova por Thomas Merrill, permanecia na frente dos LMP2, enquanto o Ligier JS P320 #74 da Riley Motorsports, com Scott Andrews aos comandos da máquina, liderava na classe LMP3. A Corvette Racing permanecia no controlo dos GT Le Mans com o Chevrolet Corvette C8.R #4 de Tommy Milner a liderar, enquanto o #3 de Jordan Taylor seguia na segunda posição. Nos GT Daytona era o Porsche 911 GT3 R #16 da Wright Motorsports com Jan Heylen a pilotar, que liderava a classe.

Curta paragem deu vitória ao #55

Após mais um período de FCY e reinício da corrida na última hora de prova, o Mazda #55 surgiu como líder das 6h de Watkins Glen. O britânico Harry Tincknell a 53 minutos do fim, parou nas boxes para um curto pit stop, trocando apenas um pneu e abastecendo pouco combustível, enquanto que o, até então líder, o Acura #60 parou para “serviço completo”. Uma jogada estratégica da Mazda que levou de vencida a “armada” Acura por apenas 0.965s de vantagem ao cortar a linha de meta. O combustível no Mazda era tão pouco e foi tão bem gerido, que na volta de regresso às boxes, o carro parou, sem combustível.

Ricky Taylor, que estava novamente aos comandos do Acura #10, terminou no terceiro posto, a 9.392s do vencedor. Kamui Kobayashi, no Cadillac #48, terminou no quarto lugar, mas recebeu uma penalização após a corrida, depois de ter sido considerado responsável pelo contacto com o Cadillac #01 da Chip Ganassi Racing pilotado por Kevin Magnussen na última volta. Com isso, foi o Cadillac #31 da Action Express Racing com Pipo Derani ao volante a ficar com essa posição. Nos LMP2, venceu o Oreca # da WIN Autosport, nos LMP3 foi o Ligier #74 da Riley Motorsports que ganhou. A vitória nos GTD foi para o BMW M6 GT3 #96 da Turner Motorsport, enquanto que nos GTLM foi o Chevrolet Corvette C8.R 1 #3 que levou a melhor.