IMSA, Watkins Glen: Grelha ordenada pela classificação, depois de cancelada a qualificação | AutoSport

A sessão de qualificação dedicada à classe principal do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA foi cancelada, sem qualquer volta dada pelos LMDh, devido à chuva que se fez sentir no traçado de Watkins Glen. Assim, e em conformidade com o regulamento da competição norte-americana, a grelha de partida para as 6 Horas do The Glenn será ordenada conforme a classificação geral por equipas, saindo da pole position o Porsche 963 #6 (Nick Tandy/Mathieu Jaminet), enquanto o Acura ARX-06 #10 de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor parte do terceiro lugar.

A sair da primeira fila da grelha de partida estará o Cadillac VSeries.R #31 de Pipo Derani, Alexander Sims e Jack Aitken ao lado do carro alemão que lidera o campeonato por equipas, enquanto o Cadillac VSeries.R #01 de Sébastien Bourdais e Renger van der Zande vai arrancar do quarto posto, ao lado do protótipo do piloto português.

Muito azar para o Acura ARX-06 (Tom Blomqvist/Colin Braun), que era apontado como um grande candidato à pole position, depois de ter liderado a tabela de tempos em ambos os treinos livres e sairá apenas do oitavo posto da grelha.

A sessão de qualificação das classes secundárias dos protótipos, LMP2 e LMP3, já tinha sido cancelada após a chuva ter provocado um acidente que envolveu três carros. Também nestas classes as grelhas são ordenadas pelo mesmo sistema da categoria principal. João Barbosa, piloto da tripulação do Ligier JS P320 #33 da Sean Creech Motorsport, começa a corrida desde o sétimo posto entre os LMP3.

Apenas os GTD conseguiram completar a sessão de qualificação, tendo o piloto italiano Loris Spinelli, aos comandos do Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #78 da Forte Racing Powered by USRT, batido o recorde de pista da classe, com o tempo de 1:44.430s. Spinelli foi mais rápido 0.399s do que Daniel Serra ao volante do Ferrari 296 GT3 #62 da Risi Competizione, o piloto mais rápido entre os GTD Pro.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Inscritos nas 6H do The Glen, AQUI.

Spotters Guide da prova, AQUI.

Foto: Gruppe C Photography