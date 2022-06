IMSA, Watkins Glen: Filipe Albuquerque vence em corrida encurtada | AutoSport

A dupla Filipe Albuquerque e Ricky Taylor venceu a corrida encurtada das 6 Horas do “The Glen”. Blomqvist no #60 tinha a liderança em risco para a fase final da corrida, com o Acura #10 de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor numa estratégia arriscada que iria pressionar os adversários na fase final da corrida, depois de um alerta de clima extremo ter levado a um longo período de bandeira vermelha, encurtando em quase uma hora a corrida de Watkins Glen. Enquanto o Acura #60 tinha parado na box pouco antes da suspensão da corrida, o piloto português não o tinha feito. Durante a suspensão da corrida a equipa não podia alterar nada no carro, por usso a grande dúvida nos cerca de 30 minutos que restou após o recomeço, era se o piloto português teria de voltar a parar ou não. Um final fantástico, ao estilo de corrida sprint, depois de Filipe Albuquerque ter ultrapassado Tom Blomqvist depois da saída do Safety Car. Sem conseguir recuperar a liderança do pelotão e da classe DPi, Tom Blomqvist terminou no segundo posto, à frente de Sébastien Bourdais no Cadillac #01.

O Oreca #52 venceu entre os LMP2, o Ligier #74 nos LMP3. Nos GTD Pro foi o BMW M4 GT3 #25 o vencedor, enquanto o Mercedes-AMG GT3 #57 levou a melhor entre os GTD.

Logo após o arranque Filipe Albuquerque, aos comandos do Acura #10 da Wayne Taylor Racing, pressionou o polesitter Tom Blomqvist, no Acura #60, e passou para a liderança do pelotão, perdendo apenas a primeira posição nos momentos das paragens das boxes. Com turnos de condução com um andamento muito forte, Albuquerque e Blomqvist deixavam os Cadillac longe dos lugares cimeiros, mas separados por cerca de segundo e meio.

Blomqvist conseguiu passar para a liderança momentaneamente aproveitando a paragem dos dois carros ao mesmo tempo na box, mas foi rapidamente recuperada pelo piloto português.

A primeira hora de corrida ficou marcada por vários Full Course Yellow, principalmente os momentos causados pelo Duqueine #6 da Muehlner Motorsports que sofreu uma falha catastrófica do motor que causou imenso fumo e um pequeno incêndio e o forte embate, pouco antes da marca das duas horas, de Lars Kern nas barreiras e que destruiu o LMP3 #13.

Já com Ricky Taylor aos comandos do Acura #10, a WTR parou o carro cerca de 46 minutos antes das 3 horas de corrida, quando os primeiros pontuam para a Michelin Endurance Cup, na tentativa de não precisar parar antes dessa altura. No entanto, a estratégia não correu bem e Taylor necessitou de parar para trocar de pneus antes da passagem pelas 3 horas, não estando na liderança nessa altura da corrida.

Oliver Jarvis e Tom Blomqvist pontuaram a meio da corrida

A Acura lideravam a meio da corrida das 6 Horas do “The Glen” com Oliver Jarvis na liderança aos comandos do Acura ARX-05 #60 da Meyer Shank Racing e por isso somaram pontos para a Michelin Endurance Cup, que provisoriamente colocou Oliver Jarvis e o Tom Blomqvist na liderança da classe DPi.

Até às 3 horas de corrida, o Cadillac DPi-V.R #31 da Action Express foi forçado a parar novamente nas boxes após terem efetuado um pitstop quando o pitlane estava fechado. Depois de cumprir penalização, Derani saiu à frente do então líder o Acura #10 com Wayne Taylor ao volante, depois de ter substituído Filipe Albuquerque, mas com uma volta de atraso.

O Oreca #20 da High Class Racing com Anders Fjordbach liderava na classe LMP2, enquanto o pelotão dos LMP3 era liderado por Nolan Siegel aos comandos do #30.

O BMW #25 de Augusto Farfus era o líder entre os GTD Pro, seguido do Corvette #3, que tinha arrancado do sexto lugar da classe. Na frente da classe GTD, Jordan Pepper liderava no Mclaren 720S GT3 #70 da Inception Racing.

A cerca de hora e meia para o final da corrida, foi necessário um novo período de Full Course Yellow devido ao acidente violento do Lamborghini #39, com Jef Westphal ao volante. A batalha entre dois LMP2 resultou num toque do lado direito do Lamborghini que tentou manter-se à margem desta discussão, levando o carro italiano a bater com violência nas proteções do circuito de Watkins Glen e a destruir toda a sua frente.

Poucos minutos passados desta situação, foi mostrada a bandeira vermelha por causa de um alerta de clima extremo perto do circuito. O relógio continuou a contar, com a direção de prova a apenas parar a contagem decrescente quando chegou aos últimos 35 minutos de corrida, com a certeza que os pilotos teriam esse tempo restante de competição.

Nessa altura liderava o pelotão o Acura #60, seguido do #10. Juan Pablo Montoya da DragonSpeed liderava entre os LMP2, enquanto que Ligier #74 da Riley Motorsports de Felipe Fraga na frente dos LMP3. Daniel Serra estava na frente dos GTD Pro no Ferrari da Risi Competizione e Philip Ellis entre os GTD.

A maior dúvida sobre a vitória nos DPi estava na estratégia nos últimos minutos. O Acura #60 tinha parado pouco antes da interrupção, enquanto Albuquerque em princípio teria de parar antes do final, visto que durante o período de bandeira vermelha as equipas não podiam alterar nada nos carros. Com a corrida a iniciar atrás do Safety Car, a Wayne Taylor Racing podia arriscar e não parar, mas o nível baixo de combustível no #10 não deveria permitir exageros.

Quem parou na box durante o período de Full Course Yellow foi o Oreca #81, o carro líder nos LMP2, baixando para quinto classificado na classe e tendo ainda que cumprir um ‘drive through’ depois do recomeço da corrida, referente a uma penalização antes da bandeira vermelha.

Quando o Safety Car saiu de pista, faltavam pouco mais de 20 minutos para a bandeira de xadrez, Albuquerque atacou imediatamente Blomqvist, tal como fez no arranque da corrida, passando para a liderança do pelotão. Os restantes minutos foi uma corrida sprint com protótipos de resistência. O andamento do piloto luso colocou-o logo no alcance dos carros das outras classes e durante o tempo para ultrapassar todo o pelotão, os Cadillac #01 – Sébastien Bourdais – e o #02 – Alex Lynn – colocaram-se na perseguição dos dois Acura. Os 4 estavam separados por segundo e meio com cinco minutos para o final da prova.

Nos últimos dois minutos de corrida, os dois Acura conseguiram escapar aos Cadillac, até que Blomqvist foi “tapado” por um carro GT e ficou imediatamente pressionado por Bourdais. Até ao final não conseguiram perturbar Albuquerque, que levou a melhor em Watkins Glen.

Foto: Jake Galstad