IMSA, Watkins Glen, Filipe Albuquerque: “chuva está a condicionar todo o fim de semana” | AutoSport

Filipe Albuquerque e os seus companheiros de equipa na Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor e Louis Deletraz vão arrancar para as 6h de Watkins Glen do WeatherTech Sportscar Championship da terceira posição da grelha, depois das condições meteorológicas muito adversas terem obrigado ao cancelamento da sessão de qualificação.

A chuva que se fez sentir ao longo do dia de sábado no circuito norte-americano não permitiu a realização da qualificação – apenas os GTD conseguiram concluir a sua qualificação – pelo que a grelha foi definida consoante a classificação do campeonato. A tripulação do Acura ARX06 #10 arrancam de terceiros, na segunda linha da grelha.

“A chuva está a condicionar todo o fim de semana. Não é fácil perceber a competitividade de cada um nem aquilo que se pode esperar da corrida”, explicou o piloto luso. “São seis horas de prova e vamos manter os objetivos: ganhar. O Louis vai fazer o arranque e eu entro em pista logo de seguida. Uma jornada atípica mas que esperamos termine da melhor forma possível para nós”, disse Filipe Albuquerque.

A corrida começa hoje pelas 15.40h e terá transmissão em imsa.tv.