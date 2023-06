IMSA, Watkins Glen: Acura #60 lidera os dois treinos, Filipe Albuquerque longe dos primeiros lugares | AutoSport

As equipas já concluíram os dois treinos antes da qualificação para as seis horas de Watkins Glen. Nos dois treinos, um denominador comum: a liderança do Acura #60 da Meyer Shank Racing (T. Blomqvist / C. Braun). Colin Braun foi mesmo o mais rápido nos dois treinos.

O primeiro treino foi afetado pela chuva, já a sessão tinha começado. Com o tempo de 1:33.563, Braun assinou o melhor registo, seguido dos dois Porsche, o #7 (M. Campbell / F. Nasr) e o #6 (N. Tandy / M. Jaminet). Seguiram-se os Caddilac #1 (S. Bourdais / R. van der Zande) e #31 (P. Derani / A. Sims / J. Aitken). Para o #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) de Filipe Albuquerque foi um treino discreto, ficando atrás de dois LMP2.

No segundo treino, o #60, novamente pela mão de Braun, foi o mais rápido, com o tempo de 1:32.311. Desta vez, foram os dois BMW a ficar perto do Acura. O #25 (C. De Phillippi / N. Yelloly) e o #24 (P. Eng / A. Farfus). O Acura #10 ficou-se pelo sétimo lugar.

A qualificação está agendada para as 18 e 30.

