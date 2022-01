IMSA: Uma lista de luxo para o Roar | AutoSport

O começo do ano é sinónimo de 24 horas de Daytona, a primeira prova do ano no IMSA e o primeiro grande evento da época desportiva do endurance mundial. A Daytona International Speedway recebe os melhores do endurance, numa prova de 24 horas que habitualmente é disputada até aos últimos metros. Mas antes da grande prova, temos o Roar Before the Rolex 24, fim de semana de preparação conjunta, onde se fazem os últimos preparativos para a prova e se decide a grelha de partida, com a primeira corrida do ano, com direito a atribuição de pontos.

Será um fim de semana intenso, com sessões de treinos, qualificação e corrida que define a grelha para a grande prova de 24h que está agendada para o último fim de semana do mês. A lista de inscritos é de luxo com 61 carros, divididos por cinco categorias, inscritos e muitas estrelas do automobilismo presentes.

Alinhamento de sonho nos DPi

Nos DPi, classe rainha que este ano se despede das pistas para dar lugar aos LMDh em 2023, já não teremos a Mazda, mas para compensar teremos sete carros, cinco Cadillac e 2 Acura. A Chip Ganassi Racing passou a ser Cadillac Racing, o que mostra bem o envolvimento da marca nesta fase em que os LMDh abrem a porta à Europa e a Le Mans. A marca tem sido bem sucedida em Daytona e já levava quatro vitórias consecutivas, tendo esta sequência sido interrompida pelo Acura da WTR, com Filipe Albuquerque a ser um dos grandes obreiros dessa fantástica vitória. A Cadillac Racing apresenta dois carros, com alinhamentos de luxo, sendo que no #1 teremos Sébastien Bourdais e Renger Van der Zande, pilotos que farão a época toda, com a companhia de Scott Dixon e do atual campeão da Indy Álex Palou. Kevin Magnussen, contratado pela Peugeot para o programa do WEC estará no #2 com outro ex-F1, Marcus Ericsson, que acompanharão Alex Lynn e Earl Bamber, os pilotos que farão a época toda no segundo carro da marca.

O Cadillac #5 da Mustang Sampling da JDC Miller MotorSports contará com o Richard Westbrook e Tristan Vautier, enquanto Loic Duval (outro nome da Peugeot) ajudará o duo na Michelin Endurance Cup e Ben Keating dará uma perninha nos DPi em Daytona, pela primeira vez (alinhando também nos LMP2).

A Whelen Engineering Racing perdeu Felipe Nasr (agora ligado à Porsche) e para o seu lugar entrou Tristan Nuñez, que fará dupla durante a época com Pipo Derani, contando com a habitual ajuda do bicampeão do mundo de endurance Mike Conway.

O Cadillac da Ally também apresenta um quarteto de luxo, com Kamui Kobayashi e José Maria López (campeões do mundo) a juntarem-se a Jimmie Johnson e Mike Rockenfeller.

Do lado dos Acura, o #60 da Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Oliver Jarvis, vindo da Mazda e Tom Blomqvist terão a companhia do inevitável Hélio Castroneves e Simon Pagenaud. Por fim o #10 da WTR mantém a tripla habitual para as corridas de longa duração com Albuquerque, Ricky Taylor e Alex Rossi, este ano com o rapidíssimo Will Stevens, que fará a Michelin Cup, ficando com o lugar de Rossi.

É uma lista fantástica de pilotos e máquinas que lutarão pela vitória à geral. Os Cadillac mantêm o favoritismo, quer pela qualidade que demonstram nesta prova, quer pelo número de carros inscritos, mas a WRT já mostrou que com uma corrida perfeita, pode vencer.

LMP2 em grande

Em LMP2 teremos 10 carros inscritos, quatro deles deverão fazer a época toda do IMSA enquanto os restantes vão até Daytona para tentar a sua sorte. Tower Motorsport, PR1 Mathiasen Motorsports, Era Motorsport são as equipas habituais do campeonato americano nesta classe que recebem a companhia para Daytona da High Class Racing, United Autosports, Racing Team Nederland, G-Drive Racing By APR e DragonSpeed USA. Temos portanto representação lusa nesta categoria com a Algarve Pro Racing a continuar a sua parceria bem sucedida com a G-Drive. Quanto aos pilotos nesta classe há também nomes de peso como Louis Deletraz (Tower), Jonathan Bomarito, Nicolas Lapierre, Mikkel Jensen (PR1), Fabio Scherer, Nico Mueller (High Class Racing), ) Giedo van der Garde, Frits Van Eerd (Team Nederland), René Rast, Luca Ghiotto (G-Drive) e Patrício O’Ward (DragonSpeed). Rui Andrade, piloto angolano que se destacou no ELMS, participará também nesta prova, tendo presença assegurada na Michelin Endurance Cup esta época com a Tower Racing. Nota para que todos os carros usados serão Oreca 07

Regresso de João Barbosa aos LMP3

Em LMP3 teremos também um número interessante de inscritos, com nove carros, quatro Duqueine D08 e cinco Ligier JS P320. Aqui destacamos o regresso de João Barbosa à competição, novamente com a Sean Creech Motorsport. Um regresso que se saúda de um dos nossos melhores pilotos que sabe bem o que é vencer em Daytona com quatro vitórias em seu nome.

Estreia dos GTD Pro

Uma das grandes novidades deste ano a entrada da categoria GTD Pro, em substituição da GTLM, com os GTE a darem lugar aos GT3 e a primeira amostra é bem interessante com 13 carros inscritos e oito construtores envolvidos (Porsche, Chevrolet, Lexus, Mercedes, Aston Martin, BMW, Ferrari e Lamborghini) contra 6 carros e quatro construtores envolvidos (Porsche, Ferrari, BMW e Chevrolet) no ano passado, último dos GTLM. Nesta classe que promete grandes lutas, temos uma parada de estrelas com nomes sonantes dos quatro cantos do mundo. Laurens Vanthoor, Patrick Pilet, Felipe Nasr, Matt Campbell, Mathieu Jaminet (Porsche), Antonio Garcia, Jordan Taylor, Nicky Catsburg, Tommy Milner, Nick Tandy, Marco Sorensen (Chevrolet), Jack Hawksworth, Ben Barnicoat (Lexus), Dirk Mueller, Daniel Juncadella, Maro Engel (Mercedes), Maxime Martin (Aston Martin), Philipp Eng, Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Augusto Farfus (BMW), Alessandro Pier Guidi, James Calado, Daniel Serra, Davide Rigon (Ferrari), Marco Mapelli, Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti (Lamborghini), são apenas alguns nomes que merecem destaque.

GTD com quantidade e qualidade

Em GTD, teremos 22 carros, representando 10 marcas, mais duas que as representadas nos GTD Pro, com a McLaren e a Acura a juntarem-se ao lote acima referido. Aqui, também temos muitos nomes de peso nesta lista que, tal como em GTD Pro, deverá dar-nos um espetáculo tremendo.

De referir que as diferenças entre os GTD Pro e os GTD é que os primeiros terão apoio das marcas, com tudo o que isso implica (ajuda técnica e pilotos) pelo que esse deverá ser o fator que distinguirá os Pro dos GTD. Os GTD Pro herdarão praticamente os mesmos regulamentos desportivos dos GTLM com o mesmo sistema de pontos, um BoP dedicado, limitação no tempo de testes. Nota também para o Corvette C8.R GTD e o BMW M4 GT3 que competirão pela primeira vez em Daytona.

Os Portugueses

Filipe Albuquerque é a estrela lusa em destaque, indo a Daytona para defender o título. No ano passado, numa equipa e carro completamente novos naquela altura, esteve brilhante e foi uma das peças chaves da vitória, terminando com a hegemonia da Cadillac em Daytona. Este ano regressa onde já foi feliz por três vezes, com uma equipa que já conhece melhor, um carro que já domina melhor enfrentando o favoritismo dos Cadillac que nesta pista é difícil de contrariar.

João Barbosa regressa à competição depois da Sean Creech ter terminado o seu projeto a meio da época com falta de apoios, com a saída de um piloto. Barbosa dispensa apresentações e conhece Daytona como a palma das suas mãos e é o trunfo da equipa para alcançar um bom resultado.

A Algarve Pro Racing vai experimentar as sensações da competição nos EUA, com dois carros da G-Drive, uma parceria que tem dado muitos frutos.

Claro que a lista de inscritos para o Roar devera ser a mesma do que a das 24h de Daytona, com as confirmações de última hora a serem feitas durante os próximos dias.

Quanto ao próximo fim de semana teremos três dias de ação em pista que começa na sexta feira, terminando no domingo com a corrida de qualificação de 100 minutos:

Sexta

Treinos livres – 16:15 às 17:30 e das 21:15 às 23

Sábado

Treinos livres – 15:00 às 16:00

Qualificação – 20:15 às 21:30

Domingo

Treinos Livres – 0:00 às 2:00

Corrida – 19

(hora portuguesa)

Lista de inscritos AQUI