IMSA, Petit Le Mans, Treinos: #31 de Albuquerque lidera duas sessões. #57 de Parente melhor no TL2

Este fim de semana a ronda do IMSA WeatherTech SportsCars Championship vai até ao circuito de Road Atlanta para a corrida de Petit LeMans. João Barbosa está de fora do Cadillac DPi #5 (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), mas Filipe Albuquerque está no #31 Cadillac DPi da Whelen Engineering Racing e Álvaro Parente no #57 Acura NSX GT3 da Heinricher Racing w/MSR Curb-Agajanian.

Já cumpridas três sessões de treinos livres, o #31 da Cadillac DPi da Whelen Engineering Racing liderou duas delas. Filipe Albuquerque foi o mais rápido na segunda sessão, enquanto Pipo Derani foi o mais rápido na terceira. Na primeira sessão do fim de semana, o #31 foi quarto com Felipe Nasr ao volante, com o Acura DPi #7 do Acura Team Penske, pilotado por A. Rossi, H. Castroneves e R.Taylor, na frente na primeira sessão.

Na classe GTD, Álvaro Parente divide o carro com o habitual Misha Goikhberg e junta-se a Trent Hindman. A sessão mais rápida do #57 foi a segunda, com Goikhberg ao volante. Parente entrou na terceira sessão e ficou em 11º entre os carros da categoria GTD.

