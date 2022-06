IMSA, TL2: Blomqvist volta a liderar tabela de tempos; Albuquerque foi o segundo mais rápido | AutoSport

Tom Blomqvist voltou a liderar a tabela de tempos no segundo treino livre das 6 Horas de Watkins Glen, batendo por dois centésimos de segundo mais rápido do que Filipe Albuquerque.

Aos comandos do Acura ARX-05 #60 da Meyer Shank Racing, registou o tempo de 1:29.581s, deixando Filipe Albuquerque no Acura ARX-05 #10 da Wayne Taylor Racing no segundo posto e Earl Bamber no Cadillac DPi-V.R #2 da Chip Ganassi Racing no terceiro lugar da tabela de tempos entre os DPi. Blomqvist liderou ambas as sessões de treino antes da qualificação desta tarde.

Em LMP2, Giedo van der Garde foi o mais rápido ao volante do Oreca #29 da Racing Team Nederland, estabelecendo o tempo de 1:32.771s. Malthe Jakobsen, companheiro de equipa de João Barbosa na Sean Creech Motorsport, foi o mais rápido entre os LMP3 com o tempo de 1:39.669s.

Ben Barnicoat liderou entre a classe GTD Pro aos comandos do Lexus #14 da Vasser Sullivan e foi seguido por Ross Gunn e Mathieu Jaminet. Barnicoat estabeleceu a sua volta rápida quando faltavam apenas cinco minutos para o final da sessão.

Em GTD, Stevan McAleer ao volante do Mercedes-AMG GT3 Evo #32 da Korthoff Motorsports terminou o treino apenas três centésimos à frente de Robby Foley da Turner Motorsport aos comandos do BMW M4 GT3.

A qualificação para a corrida começa às 18h20 (em Portugal continental) de sábado, enquanto a corrida começa domingo às 15h40.

Resultados completos, aqui.

Foto: Jake Galsad