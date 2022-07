IMSA, Tire Motorsport Park: Blomqvist repete a pole, Albuquerque fica perto | AutoSport

Tom Blomqvist (O. Jarvis / T. Blomqvist) conquistou a segunda pole consecutiva, levando a melhor sobre Ricky Taylor (R. Taylor / F. Albuquerque). Se na semana passada, o piloto do Acura #60 da Meyer Shank Racing foi o mais rápido nas 6h de Watkins Glen, hoje voltou a repetir a dose com o tempo de 1:04.394, ficando 0.068 à frente do #10 da Wayne Taylor Racing. A fechar o top 3 ficou o #5 (T. Vautier / R. Westbrook) com Tristan Vautier aos comandos do Cadillac da JDC Miller MotorSports.

Seguiram-se os Cadillac #02 (E. Bamber / A. Lynn), #31 (O. Pla / P. Derani) e o #01 (R. van der Zande / S. Bourdais), com Bourdais a não dar sequência às boas prestações com um pião a comprometer o resultado final. Em LMP3 foi o Ligier JS P320 #36 da Andretti Autosport (J. Andretti / G. Chaves) a ficar com a pole, com o #33 de João Barbosa a ficar com o último tempo da classe.

Em GTD Pro, foi o Porsche 911 GT3R #9 da Pfaff Motorsports (M. Campbell / M. Jaminet) a fazer a pole com o tempo de 1:15.468 e em GTD foi o Lexus RC F GT3 #12 (F. Montecalvo / A. Telitz) a fazer o melhor registo (1:15.633).

Amanhã a corrida está agendada para as 20h.

