IMSA: Seis dezenas de carros na lista provisória de inscritos da 62ª edição das 24 Horas de Daytona | AutoSport

Já é conhecida a lista provisória de inscritos para a 62ª edição das 24 Horas de Daytona, prova inaugural da temporada do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, mais de dois meses antes do fim de semana de corrida marcado para 25 a 28 de janeiro de 2024.

Esta lista provisória inclui 56 vencedores da prova e vários pilotos muito conhecidos, tanto do campeonato da IMSA como do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) e das 24 Horas de Le Mans. O pelotão ainda inclui vários vencedores das 500 Milhas de Indianápolis e campeões da IndyCar Series e um campeão mundial de Fórmula 1, que estará inserido na equipa de Filipe Albuquerque.

Um total de 60 carros foram inscritos para a prova no Daytona International Speedway, contando 10 protótipos híbridos de quatro fabricantes diferentes na classe Grand Touring Prototype (GTP), estando prevista uma grelha alargada de 12 carros na classe Le Mans Prototype 2 (LMP2). Em GT Daytona Pro (GTD PRO) serão 13 carros à partida de 10 fabricantes diferentes, que para já planeiam competir. E a classe GT Daytona (GTD) continua a ser a maior do campeonato, com 25 carros na lista, representando 11 fabricantes diferentes.

“Não poderíamos estar mais orgulhosos de divulgar esta lista preliminar de participantes para o Rolex 24 At Daytona mais cedo do que nunca”, disse o presidente da IMSA, John Doonan. “Olhando para cima e para baixo na lista, teremos um tremendo pelotão de equipas, carros e pilotos e não faltarão histórias interessantes para desenvolver e seguir nos próximos dois meses, à medida que nos aproximamos da corrida. Com uma lista tão recheada, seria impossível identificar um favorito em qualquer uma das quatro classes”.

Em termos de pilotos e equipas lusas, além de Filipe Albuquerque no Acura ARX-06 nº10, a Sean Creech Motorsport junta-se à classe LMP2 depois de ter competido na LMP3, a única equipa a correr com o chassis Ligier JS P217, com João Barbosa, quatro vezes vencedor desta prova, incluindo três vezes à geral, a liderar o alinhamento com o n.º 33, juntamente com Lance Willsey e dois pilotos ainda a designar. Ainda entre os LMP2, a Algarve Pro Racing continua a operar o Oreca da CrowdStrike Racing, disputando todo o campeonato com a dupla Colin Braun e George Kurtz, faltando confirmar o nome dos pilotos que vão completar a tripulação na prova de abertura. Na Wayne Taylor Racing with Andretti – equipa de Albuquerque – Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2009, Jenson Button, e o vencedor das 500 Milhas de Indianápolis de 2022, recentemente designado piloto da Andretti Global na Indycar Series, Marcus Ericsson, irão completar a formação de pilotos dos dois Acura ARX-06 da estrutura na classe GTP nas 24 Horas de Daytona, juntando-se desta forma a Brendon Hartley e Colton Herta, que são os pilotos que se juntam às tripulações dos dois Acura nas provas da Michelin Endurance Cup.

LISTA DE INSCRITOS provisória: GTP, LMP2, GTD PRO e GTD.

Foto: LAT Images/Richard Dole