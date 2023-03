IMSA Sebring, Hora 1: Cadillac na frente em arranque atribulado | AutoSport

A primeira hora das 12h de Sebring foi animada, com as primeiras voltas a serem atribuladas.

Em GTP, Ricky Taylor, no #10 (R. Taylor / F. Albuquerque / L. Deletraz) conseguiu ganhar uma posição na largada, assegurando o primeiro lugar, atrás do #31 (P. Derani / A. Sims / J. Aitken) de Pipo Derani. Mas perto do final da primeira hora, Sebastien Bourdais no #01 (S. Bourdais / R. van der Zande/ S. Dixon) acabou por regressar ao segundo lugar que perdeu nos primeiros metros da corrida, que foi interrompida logo nas primeiras voltas. Derani liderava, seguido de Bourdais e Taylor. No final da janela de reabastecimento dos GTP surgiu o segundo Full Course Yellow da corrida e a ordem para a categoria principal era o #01 de Bourdais, que conseguiu ganhar a posição nas boxes, seguido do #31 de Derani, o #60 de Tom Blomqvist (T. Blomqvist / C. Braun /H. Castroneves), o #7 ( M. Campbell / F. Nasr / M. Christensen) de Matt Campbell e o #10 de Ricky Taylor.

Em LMP3 a corrida de João Barbosa não começou bem, com o seu #33 a ser apanhando num incidente nas primeiras voltas, danificando a frente do carro (o que custou 4 voltas). Em LMP2 é o #52 da PR1 Mathiasen Motorsports na frente. Em GTD Pro é o #3 da Corvette Racing na liderança e em GTD é o Acura #93 da Racers Edge Motorsports with WTR na frente.

Increíble como los GT3 pudieron esquivar al LMP3 #33 #Sebring12 pic.twitter.com/1ujuaWeE0f — Stefania Bruera (@stefifm) March 18, 2023

