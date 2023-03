IMSA, Sebring: Filipe Albuquerque mais rápido no primeiro treino | AutoSport

A ação no IMSA já começou e Filipe Albuquerque, que já fez o “aquecimento” ontem no WEC, hoje tratou de se destacar no primeiro treino do campeonato americano, fazendo o melhor tempo da primeira sessão de treinos livres.

O #10 da WTR (R. Taylor, F. Albuquerque e L. Deletraz) fez o tempo de 1:48.303, levando a melhor sobre o Cadillac #01 (S. Bourdais, R. van der Zande, S. Dixon) que ficou a pouco mais de um décimo de segundo do Acura do piloto português.

O terceiro tempo foi feito pelo Cadillac #31 da Whelen Engineering Racing (P. Derani, A. Sims, J. Aitken) a pouco mais de dois décimos da referência.

Em LMP2 foi o #18 da Era Motorsport a fazer o melhor tempo (D. Merriman, R. Dalziel, C. Rasmussen) -1:50.926- e em LMP3 foi #30 da Jr III Racing (A. Balogh, G. Gristm, D. Dickerson) a terminar no topo – 1:56.349 – com o #33 de João Barbosa a ficar-se pela sétima posição.

Em GTD Pro foi o Lexus #12 da Vasser Sullivan (J. Hawksworth, B. Barnicoat, K. Kirkwood) a fazer o melhor tempo – 2:01.156 – tal como o Porsche #77 da Wright Motorsports (A. Brynjolfsson / T. Hindman / M. Root) – 2:01.092.