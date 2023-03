IMSA, Sebring: Cadillac garante primeira linha da grelha; Albuquerque arranca de terceiro | AutoSport

Pipo Derani bateu Sébastien Bourdais na discussão da pole position das 12 Horas de Sebring, segunda prova do Weathertech Sportscar Championship da IMSA, “reservando” a primeira linha da grelha de partida para a corrida de amanhã com dois Cadillac V-Series R. Derani, aos comandos do #31, registou o tempo de 1:45.836s, 0.087s mais rápido do que Bourdais no Cadillac #01. A fechar os três mais rápidos da sessão ficou Ricky Taylor, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque no Acura ARX-06 #10 da Wayne Taylor with Andretti Autosport, numa sessão que terminou com o acidente do Porsche 963 #7 de Matt Campbell. Taylor parou durante a sessão de qualificação da classe GTP para trocar de pneus, mas não foi possível tirar partido devido ao acidente do Porsche, quando faltavam ainda 4 minutos para o final dos 20 minutos regulamentares.

Também com uma situação de sessão encurtada devido a um acidente, em GTD Pro foi Antonio Garcia quem conquistou a pole position, aos comandos do Chevrolet Corvette C8.R #3. A sessão foi interrompida após um forte embate de Klaus Bachler no Porsche 911 GT3 R #9 da Pfaff Motorsports. Entre os GTD foi o Acura NSX GT3 Evo #93 da Racers Edge Motorsports with WTR com Kyle Marcelli ao volante que detém a pole position.

Ben Keating foi o piloto mais rápido entre os LMP2 no Oreca #52 da PR1/Mathiasen Motorsports e nos LMP3 foi o Ligier #36 da Andretti Autosport com Glenn van Berlo aos comandos que conquistou a pole position.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: LAT Images/Jake Galstad