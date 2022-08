IMSA: Saem do calendário Mid-Ohio e Detroit entra Indianápolis | AutoSport

O calendário de 2023 do Weathertech Sportscar Championship do IMSA foi anunciado e conta com menos uma prova do que este ano, mas as provas realizam-se com mais frequência. As grandes novidades são as saídas das provas em Mid-Ohio e Detroit, para além da entrada em cena do Indianapolis Motor Speedway em meados de setembro.

A saída do calendário da prova em Detroit não é surpresa, já que a corrida realizava-se regularmente numa data próxima do dia de testes das 24 Horas de Le Mans, com a corrida francesa a acontecer apenas uma semana depois.

A nova classe rainha do IMSA, GTP que será disputada exclusivamente com protótipos LMDh em 2023, terá nove corridas durante o ano, a classe LMP3 seis – cada uma menos que em 2022 – por outro lado, a classe LMP2 corre nas habituais sete corridas.

As 24 Horas de Daytona não contam para o campeonato de LMP2 e LMP3.



Calendário IMSA 2023:

20/01/2023:Roar Before the Rolex 24 At Daytona (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD))

29/01/2023: 24h Daytona (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD)

18/03/2023: 12h Sebring (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD)

15/04/2023: Long Beach (GTP, GTD Pro, GTD)

14/05/2023: Laguna Seca (GTP, LMP2, GTD Pro, GTD)

25/06/2023: 6h Watkins Glen (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD)

09/07/2023: Mosport Park (GTP, LMP3, GTD Pro, GTD)

22/07/2023: Lime Rock (GTD Pro, GTD)

06/08/2023: Road America (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD)

27/08/2023: Virgínia (GTD Pro, GTD)

17/09/2023: Indianápolis (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD)

14/10/2023: Petit Le Mans (GTP, LMP2, LMP3, GTD Pro, GTD)