IMSA: Rui Andrade vai competir na classe GTD nas provas de Endurance Cup | AutoSport

Rui Andrade vai competir na Michelin Endurance Cup do IMSA, dedicada às provas de maior duração do campeonato norte-americano, com a Lone Star Racing ao volante do Mercedes-AMG GT3 Evo.

O piloto angolano tinha já confirmado a mudança para a classe LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) na época de 2024, com o Corvette Z06 GT3.R da TF Sport. Agora é anunciado o seu programa do outro lado do Atlântico, passando a competir no WeatherTech Sportscar Championship da IMSA, também com uma máquina GT3, mas aos comandos do carro germânico que partilhará com Salih Yoluc, Scott Andrews e Adam Christodoulou, começando com a prova de 24 horas em Daytona, já este mês.

Andrade já competiu na Michelin Endurance Cup do IMSA em 2022 na classe LMP2, conquistando uma vitória em Petit Le Mans e mais dois pódios, incluindo um terceiro lugar em Daytona. O angolano de 24 anos regressa agora a um dos campeonatos mais competitivos do mundo, fazendo a sua estreia nas corridas de GT antes do início da temporada do FIA. Junta-se, assim, à grelha de 25 carros do GT Daytona (GTD) com a Lone Star Racing.

“O IMSA é uma das séries mais porreiras em que já corri”, explicou Rui Andrade. “Adoro correr nos EUA e estou entusiasmado por estar de volta. Vai ser um grande desafio mudar para o modo GT depois de três épocas em protótipos, mas estou ansioso por isso. Temos um calendário épico, incluindo o Indianapolis Motor Speedway, que está na minha lista de desejos há muito tempo”.

O calendário da Endurance Cup de 2024 consiste em 5 rondas, iniciando-se com as 24 Horas de Daytona, passando de seguida para as 12 horas de Sebring. As provas pontuáveis para a taça passam ainda por Watkins Glen com a corrida de 6 horas de duração, idêntica à de Indianápolis. Termina com a corrida de Petit Le Mans, que fecha ainda a temporada do IMSA.