IMSA: Rui Andrade com a Tower Motorsport na Michelin Endurance Cup | AutoSport

O piloto angolano Rui Andrade, campeão do ELMS em 2021 em LMP2 Pro-AM, vai estar ao comando do Oreca da equipa Tower Motorsport para as 4 provas que compõem a Michelin Endurance Cup. As quatro provas a disputar são as 24h de Daytona, ainda este mês, as 12h de Sebring, as 6h de Watkins Glen e as 10h de Petit Le Mans a terminar a época do IMSA.

Andrade junta-se à dupla de pilotos que completa a época do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, John Farano, team principal da equipa e piloto, e o campeão de 2021 do European Le Mans Series, Louis Delétraz. Em Daytona a tripulação é completada por Ferdinand Habsburg.

“Estou extremamente feliz com a oportunidade de me juntar a John, Louis e Ferdinand nas 24 horas de Daytona”, disse Andrade. “É uma das corridas de automóveis mais prestigiadas do mundo e tendo passado a maior parte da minha infância na América, sinto-me muito privilegiado por poder regressar para fazer aquilo que mais amo. Sei que a Tower é uma equipa incrível e já tive a oportunidade de testar com eles e conhecer toda a gente e só me deixou mais entusiasmado com o que está para vir”.