IMSA, Roar: Treino extra para os GTP atrasa qualificação | AutoSport

A IMSA anunciou um treino extra de 15 minutos para os concorrentes da classe GTP do Sportscar Championship marcado para arrancar à hora prevista para a sessão de qualificação, ou seja para as 18h25 em Portugal continental. Segundo confirmado pela Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport nas suas redes sociais, a qualificação desta classe passará a ser realizada às 20h00 (em Portugal continental). A qualificação dos GTD/GTDPro tem lugar às 18h45, às 19h05 será a vez dos carros LMP3, 19h30 para os LMP2, seguindo-se então a classe principal do campeonato da IMSA.