IMSA, Roar: Tom Blomqvist conquista primeira pole position nos GTP | AutoSport

Tom Blomqvist no Acura ARX-06 #60 da Meyer Shank Racing conquistou a primeira pole position da nova classe GTP, o mesmo LMDh que dominou os treinos livres que antecederam essa sessão. Ricky Taylor no Acura #10 esteve perto do melhor tempo.

Ao contrário do que se previa, houve seis sessões de treinos para a classe GTP (5 para as restantes), depois da IMSA decidir dar mais 15 minutos de pista para os novos LMDh. Antes disso, o Acura #60 da Meyer Shank Racing (T. Blomqvist/C. Braun/H. Castroneves/S. Pagenaud) tinha dominado todos os treinos, exceto no final das duas horas do único treino noturno, que decorreu com a pista molhada, em que o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsports (M. Jaminet/N. Tandy/D. Cameron) liderou.

Felipe Nasr colocou o Porsche 963 #7 (M. Campbell/F. Nasr/M. Christensen) no topo da tabela de tempos na sessão de treino extra. O piloto da Porsche Penske Motorsport foi o mais rápido e ainda entrou pela primeira vez no segundo 34. Um atestado daquilo que o LMDh da Porsche podia fazer alguns minutos depois na sessão de qualificação.

Acura muito forte

Ricky Taylor esteve no Acura #10 da WTR, que divide com Filipe Albuquerque, foi o primeiro a sair para a qualificação nos GTP e registou o melhor tempo do fim de semana, em 1:34.783s, baixando logo de seguida para 1:34.295s.

Enquanto o Felipe Nasr colocou o Porsche #7 no segundo posto da tabela de tempos a 0.152s de Taylor, Nick Tandy bateu nas barreiras na Chicane Le Mans, depois de perder o controlo do Porsche #6. Conseguiu regressar ao pitlane, mas a equipa nada podia fazer no carro, com a sessão obviamente interrompida. Alex Lynn tinha colocado o Cadillac VLMDh da Cadillac Racing no terceiro posto (+0.191s).

Após o recomeço, Taylor não saiu do pitlane, assim como Lynn, deixando caminho aberto para Tom Blomqvist no Acura #60 conquistar a pole position, com o tempo de 1:34.031s, menos 0.083s do que Nasr no Porsche #7. O #10 ficou-se pelo terceiro posto na tabela de tempos, seguido do Cadillac VLMDh #01(S. Bourdais/R. van der Zande/S. Dixon) da Cadillac Racing, enquanto Lynn fechou o top 5.

Os BMW M Hybrid V8 fecham o pelotão dos GTP, com o #24 à frente do #25, deixando Pipo Derani no Cadillac #31 no 6º lugar. O Porsche #6 não registou nenhum tempo.

Mercedes dominaram em GTD

Os 15 minutos dedicados aos 33 GTD em prova em Daytona, divididos entre os GTD e GTD Pro, começou com Acura NSX GT3 #66 com Mario Farnbacher ao volante a tomar o primeiro posto da tabela de tempos, ainda numa fase prematura da sessão. Já dentro dos últimos 5 minutos da sessão, outro Acura passou a liderar o registo com a melhor volta, passando o #93 da Racers Edge Motorsports with WTR, com Kyle Marcelli ao volante, para a frente. Mas nos minutos finais, os tempos começaram a cair com mais frequência, com os Mercedes-AMG GT3 a destacarem-se. O #57 da Winward Racing (R. Ward/P. Ellis/I. Dontje/L. Auer) passou para a frente, com o tempo de 1:46.267s, a 0.045s do #75 da Sun Energy 1 (L. Stolz/K. Habul/F. Schiller/A. Jefferies). Philip Ellis que esteve ao volante do #57 ainda melhorou o seu anterior tempo, conquistando a pole position entre os GTD com o tempo de 1:46.093s, à frente de mais três Mercedes, o #75 da Sun Energy 1 com Fabio Schiller e o #32 da Team Korthoff Motorsports com Mikael Grenier aos comandos, além do Mercedes #79 (C. MacNeil/D. Juncadella/J. Gounon/M. Engel)

da classe GTD Pro.

Uma última volta rápida de Maro Engel, colocou-o como o mais rápido das equipas profissionais (1:46.784s), quarto na tabela de tempos conjunta entre GTD e GTD Pro. Ross Gunn foi o melhor piloto sem estar aos comandos de um Mercedes, levando o Aston Martin Vantage GT3 #23 da Heart of Racing Team ao quinto posto da sessão de qualificação, sendo o segundo mais rápido entre os Pro.

Barbosa na pole position em LMP3

Guilherme Oliveira esteve aos comandos do Ligier JS P320 #43 da MRS GT-Racing na qualificação da classe LMP3, enquanto Nico Pino era o responsável pelo #33 da Sean Creech Motorsport, companheiro de equipa de João Barbosa.

O piloto luso foi um dos mais rápidos na fase inicial da sessão, estando muito forte no primeiro setor na sua estreia em Daytona. Pino destacou-se nos últimos minutos da sessão e conquistou a pole position com o tempo de 1:43.197s, com Oliveira a terminar com o quarto melhor tempo, atrás do Ligier #36 da Andretti Autosport (J. Andretti/G. Chaves/D. Dickerson/R. Lindh) e do #38 da Performance Tech Motorsports (J. DeAngelis/C. Allen/C. Bloum/C. Shields).

Entre os LMp2, a sessão foi encurtada devido a um acidente entre os Oreca #55 e o #8, mas Ben Keating conquistou a pole position para o #52 da PR1 Mathiasen Motorsport com o tempo de 1:40.541s.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Michael L. Levitt/LAT Images