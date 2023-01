IMSA, Roar: Porsche rápida à chuva, mas Acura dominou treinos | AutoSport

Estão concluídas as cinco sessões de treinos livres do ‘Roar before the Rolex’ que antecedem a sessão de qualificação – diferente do formato dos anos anteriores, passando a ser uma sessão de 20 minutos para os concorrentes da classe GTP e 15 para as restantes categorias – com os LMDh da Acura a sobressairem-se, especialmente o #60 da Meyer Shank Racing (Tom Blomqvist/Colin Braun/Helio Castroneves/Simon Pagenaud)

Até ao quarto treino este carro terminou sempre no topo da tabela de tempos, acompanhado em três sessões pelo Acura #10 da Wayne Taylor Racing with Andretti Autosport (Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Louis Deletraz/Brendon Hartley), mas no treino noturno, com chuva à mistura, Nick Tandy tratou de ser o mais rápido no Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsports (M. Jaminet/N. Tandy/D. Cameron).

Na penúltima sessão de treinos, Colin Braun foi o piloto mais rápido no Acura ARX-06 #10 da Meyer Shank Racing, com o tempo de 1:35.038s, mais rápido 0.118s do que Brendon Hartley no Acura #10. No derradeiro treino, que pouco representou na tabela de tempos devido às condições meteorológicas, Tandy registou o crono de 1:46.206s como a melhor volta no final das duas horas de sessão noturna. A 2.598s do melhor tempo ficou o Cadillac V-LMDh #31 da Whelen Engineering Racing com Jack Aitken ao volante.

Nas restantes classes, Ben Hanley colocou o Oreca #04 da Crowdstrike Racing by Algarve Pro Racing (G. Kurtz/B. Hanley/M. McMurry/E. Gutierrez) no topo da tabela de tempos no treino quatro, Ryan Dalziel no Oreca #18 da Era Motorsport foi o mais rápido na sessão noturna.

Entre os LMP3, Nico Pino, companheiro de equipa de João Barbosa, no Ligier #33 da Sean Creech Motorsport bateu a concorrência no treino quatro, enquanto à chuva foi Antonio Serravalle no Duqueine D08 #87 da FastMD Racing. Nessa sessão, apenas dois dos nove carros inscritos registaram tempos.

No quarto treino nos GTD, Nicki Thiim levou o Aston Martin Vantage GT3 #44 para a frente do pelotão dos Pro, enquanto o Mercedes-AMG GT3 Evo #32 da Team Korthoff Motorsports foi o mais rápido nos GTD. Na quinta sessão, Jules Gounon no Mercedes-AMG GT3 Evo #79 foi o mais rápido entre os Pro e Marvin Kirchhoefer levou o McLaren 720S GT3 #70 da Inception Racing para a frente nos GTD.

A sessão de qualificação tem início agendado às 18h25.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: Jake Galstad/LAT Images