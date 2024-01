IMSA, Roar, Filipe Albuquerque: “A ambição mantém-se inalterável” | AutoSport

Filipe Albuquerque alcançou o sexto posto na sessão de qualificação das 24 Horas de Daytona, arrancando nessa posição para a jornada de arranque do WeatherTech Sportscar Championship da IMSA.

O português esteve ao volante do no Acura ARX-06 nº10 da Wayne Taylor Racing with Andretti durante a sessão que definiu a ordem para o arranque da mítica prova de resistência da próxima semana, afirmando mais tarde estar satisfeito com o desempenho do seu protótipo.

“Extraí todo o potencial do carro e estou satisfeito com a sua performance. Não estamos com andamento para os primeiros e isso é uma consequência do ‘balance of performance’ indicado e não de algo que esteja propriamente errado. Não temos neste momento como ir buscar essa diferença, por isso é esperar para ver o que acontece nesta semana que antecede a prova”, começou por explicar Filipe Albuquerque.

Numa prova com 24 horas de duração, plena de ultrapassagens a concorrentes de outras classes, onde tudo pode acontecer, o piloto luso não mostra preocupação com a posição alcançada na qualificação. “Vale o que vale numa corrida desta natureza. A qualificação não dita o resultado final e o nosso foco está na corrida e naquilo que teremos capacidade de trabalhar para conseguir o melhor resultado possível. A ambição mantém-se inalterável: vencer e não tiramos daí o nosso foco”, disse Albuquerque.

As 24 Horas de Daytona de 2024 arrancam no dia 24 com sessões de treinos e terminam no dia 28 com a entrega dos troféus aos vencedores das diversas classes em prova.

Foto: LAT Images/ Richard Dole