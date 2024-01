IMSA, ‘Roar before the Rolex 24’: Sébastien Bourdais foi o mais rápido no treino antes da qualificação | AutoSport

Sébastien Bourdais evidenciou-se no derradeiro treino do ‘Roar before the Rolex 24’, alcançando o tempo mais rápido na sessão dedicada em exclusivo à classe GTP. O piloto francês, aos comandos do Cadillac V-Series.R nº 01 da Cadillac Racing alcançou o melhor registo a cerca de 12 minutos do final do treino, com o tempo de 1:33.236s.

Filipe Albuquerque, no Acura ARX-06 nº10 da Wayne Taylor Racing with Andretti terminou o treino com uma desvantagem de 1.293s para Bourdais.

Foi um treino que começou mal para Neel Jani ao volante do Porsche 963 privado da Proton Competition, que embateu nas barreiras de proteção do interior do traçado de Daytona, com pouco mais de 5 minutos decorridos da curta sessão que antecede a qualificação. O treino não foi interrompido com o acidente de Jani, que conseguiu regressar ao muro das boxes com alguns danos no protótipo alemão. A dúvida é se a equipa consegue recuperar o carro antes do início da qualificação da classe GTP, com início marcado para as 19:45 horas em Portugal continental.

Enquanto isso, Felipe Nasr no Porsche 963 nº7 da Porsche Penske Motorsport liderou a tabela de tempos, com o registo em 1:33.966s, deixando nessa altura Pipo Derani, no Cadillac V-Series.R nº31 da Whelen Cadillac Racing a 0.087s.

A cerca de 12 minutos para o final do treino, Sébastien Bourdais no Cadillac V-Series.R nº 01 da Cadillac Racing passou a liderar a tabela, melhorando o registo para 1:33.236s, 0.279s mais rápido do que Derani tinha feito antes.

Até ao final, os tempos no topo da tabela não melhoraram, mantendo-se o francês com o melhor registo.

Foto: LAT Images/Jake Galstad