IMSA, ‘Roar before the Rolex 24’: Porsche e Cadillac em destaque | AutoSport

Com o ‘Roar before the Rolex 24’ o Weathertech Sportscar Championship da IMSA dá o tiro de partida para uma nova temporada do campeonato de resistência norte-americano. No Daytona International Speedway já se realizaram cinco das seis sessões de treinos, estando ainda agendado o derradeiro treino exclusivo para os carros da classe rainha Grand Touring Prototype (GTP) para hoje, minutos antes das qualificações.

Na GTP, Nick Tandy da Porsche Penske Motorsports (Porsche 963) foi o piloto mais rápido da primeira sessão, com o tempo de 1:35.617s, mas foi o atual campeão da classe, Pipo Derani, que acabou o dia de sexta-feira com o melhor registo em pista. Precisou de 1:35.217 segundos aos comandos do Cadillac V-Series.R n.º 31 da Whelen Cadillac Racing, durante o segundo treino de 90 minutos para percorrer toda a extensão do traçado de Daytona. Foi exatamente 0,4 segundos mais rápido do que Nick Tandy conseguiu na sessão 1 e bateu Connor de Phillippi com o BMW M Hybrid V8 nº 25 da BMW M Team RLL por 0,377 segundos.

O Acura ARX-06 da Wayne Taylor Racing with Andretti esteve entregue a Filipe Albuquerque na segunda sessão de sexta-feira, terminando o piloto luso a 0.7s de Derani, enquanto Ricky Taylor esteve em ação no treino 1.

No dia de ontem, Derani esteve novamente em destaque na terceira sessão. O piloto do Cadillac n.º 31 voltou a ser o mais rápido, com o registo da melhor volta em 1:35.372s, enquanto Albuquerque alcançou a sua melhor marca a 0.5s do brasileiro.

Ainda assim, o tempo mais rápido alcançado, para já, no ‘Roar before the Rolex 24’ pertence a Phil Hanson, aos comandos do Porsche 963 privado da JDC-Miller MotorSports, que concluiu a sua melhor volta em 1:35.216s na quarta sessão de treinos livres. Este treino terminou com dois Porsche 963 privados no topo da tabela de tempos, uma vez que Neel Jani colocou o protótipo alemão da Proton Competition no segundo posto, a 0.113s de Hanson.

Álex Palou, no Cadillac V-Series.R n.º 01 da Cadillac Racing, foi o piloto mais rápido na sessão noturna de ontem, a quinta do ‘Roar’. O piloto espanhol terminou o treino de duas horas com o registo de 1:35.705s. Filipe Albuquerque voltou ao volante do Acura, terminando o treino com o quarto tempo mais rápido, a 0.3s de Palou.

Em LMP2, o registo mais rápido até agora pertence a Scott Huffaker ao volante do Oreca #20 da MDK by High Class Racing (D. Andersen / S. Lucas / L. Hoerr / S. Huffake), com o registo de 1:38.270s na quinta sessão de treinos.

Ainda em LMP2, João Barbosa esteve aos comandos do único Ligier, o nº33 da equipa Sean Creech Motorsport, na primeira e quarta sessões de treinos. O piloto luso, que competiu pela mesma equipa na classe LMP3 no ano passado, completou a sua volta mais rápido em 1:40.996s no primeiro treino e melhorou no quarto, com o registo em 1:39.467s.

No Oreca nº 04 da Crowdstrike Racing, operado pela equipa Algarve Pro Racing (G. Kurtz / C. Braun / T. Sowery / M. Jakobsen), foi Malthe Jakobsen o piloto mais rápido, no treino 3, ao alcançar o tempo por volta de 1:38.703s.

Já nos GTD Pro,Tommy Milner, no Chevrolet Corvette Z06 GT3.R da Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports, detém o registo mais rápido com 1:45.844s na terceira sessão, enquanto Eddie Cheever III alcançou o tempo mais rápido entre os GTD, aos comandos do Ferrari 296 GT3 da Cetilar Racing (R. Lacorte / G. Sernagiotto / E. Cheever / A. Fuoco) no quinto treino.

TEMPOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: LAT Images /Jake Galstad