IMSA, Roar Before the Rolex 24: Filipe Albuquerque o mais rápido no terceiro treino | AutoSport

Dificilmente se podia pedir um melhor começo para esta edição das 24h de Daytona para Filipe Albuquerque e a Acura. Ainda não vimos um Cadillac no topo da tabela de tempos e o Acura #10 da WTR já foi a máquina mais rápida por duas vezes neste Roar.

A terceira sessão ficou marcada pela chuva que caiu sobre o asfalto da Daytona International Speedway, mas antes disso, já Filipe Albuquerque tinha feito o melhor registo da sessão (1:34.947) que se manteve com a deterioração das condições da pista e com as interrupções motivadas por quatro bandeiras vermelhas. Assim, o Acura #10 ficou no primeiro lugar (R. Taylor / F. Albuquerque / A. Rossi / W. Stevens) à frente do Cadillac #31 (P. Derani / T. Nunez /M. Conway). O Acura #60 ( O. Jarvis / T. Blomqvist / H. Castroneves / S. Pagenaud) completou o top 3.

Em LMP2 foi o # 29 da High Class Racing ( D. Andersen / A. Fjordbach / F. Scherer / N. Mueller) a fazer o melhor tempo (1:36.950), e em LMP3 foi o #33 ( J. Barbosa / M. Jakobsen / S. Priaulx / L. Willsey) da Sean Creech Motorsport, carro de João Barbosa, a ficar com o melhor registo ( 1:43.395) .O melhor GT foi um GTD, com o Aston Martin Vantage GT3 #98 da Northwest AMR ( P. Dalla Lana / D. Pittard / C. Eastwood / N. Thiim) a ficar à frente (1:46.345) do primeiro GTD Pro, o Mercedes-AMG GT3 da Proton USA ( D. Mueller / P. Assenheimer / A. Cindric) com a marca de 1:46.543.

Ainda hoje teremos a sessão de qualificação para a corrida de amanhã que decide a grelha para as 24h de Daytona.

Resultados AQUI