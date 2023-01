IMSA: ‘Roar before the Rolex 24’ começa hoje (Horários) | AutoSport

Com o ‘Roar before the Rolex 24’ o Weathertech Sportscar Championship da IMSA dá o tiro de partida para uma nova era do campeonato de resistência norte-americano. Os novos carros da principal categoria, que passa a designar-se por GTP, vão estrear-se em Daytona este fim de semana para dois dias de treinos, juntamente com os carros das classes LMP2, LMP3, GTD e GTD Pro, antes da qualificação para a 61ª edição das 24 Horas da próxima semana, que tem lugar no domingo. Todas as cinco classes do campeonato participam nas sessões do ‘Roar’, culminando na tarde de domingo com as lutas para as primeiras pole positions da época. Os treinos começam já ao final do dia de hoje, contando com a participação dos pilotos lusos Filipe Albuquerque (GTP, Acura), João Barbosa (LMP3, Sean Creech Motorsport) e Guilherme Oliveira (LMP3, MRS GT-Racing)

Sessões do ‘Roar’ do Weathertech Sportscar Championship:

Sexta-feira, 20 de janeiro

Treino 1, 16h00

Treino 2, 21h15

Sábado, 21 de janeiro

Treino 3, 16h15

Treino 4, 20h10

Treino 5, 23h30

Domingo, 22 de janeiro

Qualificação, 18h25

Foto: Richard Dole/LAT Images