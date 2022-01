IMSA, Roar Before the Rolex 24: Acura termina primeiro dia na frente | AutoSport

Depois de Ricky Taylor no Acura #10 da Wayne Taylor Racing – companheiro de Filipe Albuquerque – foi a vez de Tom Blomqvist no segundo Acura, o #60 da Meyer Shank Racing, a completar a volta mais rápida no final da segunda sessão de treinos do Roar Before the Rolex 24 do IMSA WeatherTech SportsCar Championship em Daytona.

Blomqvist, que se estreia na equipa, liderou a tabela de tempos com o registo de 1:34.351s, mais rápido 0.336s do que Albuquerque no #10, que terminou a sessão como o segundo piloto mais rápido. A fechar os três carro mais rápidos da classe DPi, ficou o estreante Alex Palou. O atual campeão da IndyCar Series fez a volta mais rápido em 1:34.712s no Cadillac #01 Cadillac da Chip Ganassi Racing.

Em LMP2, Rene Rast encabeçou a tabela no #68 da G-Drive Racing, com o registo de 1:35.933s. Malthe Jakobsen, companheiro de equipa de João Barbosa, foi o mais rápido entre os LMP3, com o tempo de 1:43.006s, aos comandos do #33 da Sean Creech Motorsport.

Ao contrário do que aconteceu na primeira sessão de treinos livres em Daytona, um GTD Pro liderou a tabela de tempos entre os GT’s. Mirko Bortolotti ao volante do Lamborghini Huracan #63 da TR3 Racing, registou o tempo de 1:46.516s, um décimo mais rápido do que o melhor carro dos GTD, o Mercedes-AMG GT3 #75 da Sun Energy 1 pilotado por Raffaele Marciello.

O terceiro treino está marcado para as 15h (em Portugal Continental) de hoje, antes da qualificação às 20.25h para determinar a grelha para a corrida de domingo de 100 minutos, que por sua vez, define a ordem de largada das 24h de Daytona. Um último treino noturno decorre das 00h de domingo até às 2h.

Resultados dos treinos, aqui e aqui.

Foto: LAT Images/Jake Galstad